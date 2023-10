Simon contesta espionagem no "Britain's Got Talent"

O famoso jurado e criador do "Britain's Got Talent", Simon Cowell, está respondendo com indignação às alegações feitas por David Walliams, seu ex-colega no programa, sobre espionagem.

Walliams afirmou que foi gravado secretamente durante sua permanência no programa, incluindo momentos privados e conversas com familiares, sem seu consentimento, diz The Sun.

Gravação secreta

Simon Cowell, de 64 anos, não apenas refutou veementemente essas acusações, mas também deixou de seguir Walliams no Instagram em meio a essa polêmica. As denúncias de Walliams sobre a gravação secreta, que durou uma década, foram apresentadas em um mandato do Tribunal Superior.

Cowell e outros colegas do programa chamaram essas acusações de "absurdas, embaraçosas e totalmente bizarras".

De acordo com uma fonte próxima a Cowell, muitas das afirmações feitas por Walliams no mandado são completamente incorretas. Foi esclarecido que os comentários dos juízes durante as audições foram gravados para possível uso desde 2018, uma prática conhecida e aceita por todos os envolvidos no programa.

Apesar disso, Walliams, que foi demitido do programa no ano passado por conta de gravação vazada em que zombou de dois candidatos, afirma que suas conversas privadas, inclusive com seu filho Alfred, foram transcritas e mantidas sem seu consentimento.

Seus advogados alegaram que Walliams sabia que estava sendo gravado durante as filmagens, mas não tinha conhecimento de que seu microfone permaneceria ligado durante todo o dia, inclusive nos intervalos.

Este incidente está criando uma divisão entre os antigos colegas de programa, com Amanda Holden e Alesha Dixon demonstrando apoio a Walliams. A polêmica permanece no ar, enquanto a disputa legal continua e as emoções permanecem acirradas entre os envolvidos nesta controvérsia televisiva.