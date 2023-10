Remake de Renascer: Sai Humberto Carrão e entra Marcello Melo Jr.; entenda

Renascer promete ser uma das maiores produções da Globo em 2024, quando está prevista para estrear. Mas, mesmo antes deste momento, o remake da novela de Benedito Ruy Barbosa já começa a movimentar as redes sociais e os fãs, que ficaram chocados com a saída de Humberto Carrão do elenco principal.

Na trama, ele seria José Inocêncio, o mocinho da história, na primeira fase da obra que está sendo desenvolvida por Bruno Luperi, responsável também pelo sucesso do remake de Pantanal, mas acabou sendo substituído por Marcello Melo Jr.

Vale destacar que na segunda fase do remake de Renascer, Humberto viveria um dos filhos do coronel José Inocêncio, que neste momento será vivido por Marcos Palmeira, que, recentemente, completou 60 anos.

Globo prepara remake de “Renascer” depois do sucesso de “Pantanal” (Foto: Divulgação/Globo)

Voltando às mudanças no elenco da novela escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, em 1993, mesmo escalado para a trama, Marcello Melo Jr. continua sendo o protagonista de Arcanjo Renegado, produção do Globoplay, que também é exibida na TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Importante atriz de Pantanal foi escolhida para novela da Globo

Já sobre Humberto Carrão, a única informação é que as negociações entre o ator, que está no elenco da novela Todas as Flores, não foram para frente e optou-se por mudar o elenco, segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo.

Depois de Pantanal, Marcos Palmeira assina para segunda fase do remake de Renascer (Divulgação/Globo)

Com tal alteração no remake de Renascer, os filhos do coronel José Inocêncio seguem sendo interpretados por Rodrigo Simas, que será José Venâncio, Juan Paiva, que vive o João Pedro, e Renan Monteiro, como o José Augusto.

Além deles, o veterano Vladimir Brichta encarna o grande vilão do folhetim. O elenco também é formado por Juliana Paes, como Jacutinga, Irandhir Santos, como Tião Galinha, e Sophie Charlotte e o cantor Xamã, que interpretam o casal Eliana e Damião.

Vale destacar que o remake de Renascer está marcado para estrear na Globo em janeiro de 2024, substituindo Terra e Paixão, às 21 horas.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Entre fofocas e discussões, Lucas e Cariúcha protagonizam o Ferra Peão