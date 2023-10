Regina Duarte: atriz se torna "persona non grata" na Globo

A atriz Regina Duarte, conhecida por sua carreira icônica na televisão brasileira, enfrenta um momento conturbado em sua relação com a Rede Globo e na esfera política. Após assumir o cargo de secretária especial de Cultura no governo de Jair Bolsonaro, sua trajetória tomou um rumo que a afastou da emissora onde construiu grande parte de sua carreira.

A última evidência dessa ruptura foi sua ausência na chamada da novela "História de Amor" na Globoplay, onde ela interpretou um dos papéis mais importantes ao lado de José Mayer. Em vez de Regina e Mayer, a propaganda contou com Carla Marins e Ângelo Paes Leme, que desempenham papéis secundários na trama.

Imagem: Divulgação Globoplay

Essa não é a primeira vez que a atriz se sente excluída pela emissora. Quando a Globo celebrou os 70 anos das telenovelas, Regina não foi convidada para participar do especial "70 Anos Esta Noite", apesar de ter sido uma das maiores estrelas de novelas no Brasil.

Nas redes sociais, Regina expressou seu descontentamento, afirmando "Regina é maior que a Globo" em letras garrafais. Sua postura política também tem gerado polêmicas, já que ela é uma ferrenha apoiadora de Jair Bolsonaro, com críticas frequentes aos seus opositores.

No entanto, nos últimos tempos, seu perfil no Instagram reduziu as referências a Bolsonaro, o que desagradou alguns de seus seguidores mais fiéis. Ela também foi advertida diversas vezes pela plataforma por compartilhar fake news, incluindo informações falsas sobre eventos políticos.

Além disso, sua posição política causou atritos até mesmo em sua família, como quando sua filha Gabriela Duarte deixou de segui-la devido à sua recusa em criticar a invasão dos Três Poderes em Brasília.

No entanto, parece que a relação entre mãe e filha está se estabilizando, com Gabriela postando uma foto sorridente ao lado de Regina.