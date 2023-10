Rafa Kalimann revela segredo de seu nome artístico

A influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus, conhecida como Rafa Kalimann, surpreendeu a todos ao revelar um segredo sobre a origem de seu nome artístico no programa Altas Horas no último sábado, dia 7 de outubro.

Ao lado da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que também estava presente no programa e contou que seus nomes de trabalho surgiram em um sonho, Rafa Kalimann não hesitou em compartilhar sua própria história. Segundo ela, aos 12 anos de idade, um sonho inusitado foi o ponto de partida para sua jornada como Rafa Kalimann.

"Não me chamo Kalimann, não, meu sobrenome é Freitas", brincou Rafa, arrancando risos da plateia. Ela continuou explicando: "eu queria ser famosa né! Sonhei que tinha uma galera me chamando: ‘Rafa Kalimann, Rafa Kalimann’. Aí eu pensei: ‘será que não foi fruto da minha imaginação? Será que sonhei mesmo?’ Mas deu certo, estou aqui", relembrou a influenciadora.

Além da curiosa história de como seu nome artístico surgiu, Rafa Kalimann também compartilhou que ainda utiliza o sobrenome de seu ex-marido, Rodolffo Matthaus, de quem se separou em 2018. Ela admitiu que planeja mudar oficialmente seu nome para Kalimann em um futuro próximo, segundo o Observatório dos Famosos.

"(O último sobrenome) é do meu ex-marido, eu não tirei ainda (risos). Eu fiquei com preguiça de mudar nos meus documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez", destacou. "Vou mudar meu nome e isso é um fato porque eu quero que meus filhos se chamem Kalimann. Já é assim, lá em casa todo mundo conhece Kalimann", acrescentou.

Rafa Kalimann já havia mencionado anteriormente a origem de seu nome artístico em outra entrevista, revelando que quando era criança, achava que precisava de um nome artístico porque todos os famosos tinham um. "E aí eu não sei se minha imaginação criou isso ou se eu sonhei. Sei que um dia cheguei e falei para minha mãe: ‘mãe, meu nome agora é Kalimann’", disse ela.