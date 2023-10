Príncipe William questiona paradeiro de joias de Diana

O Príncipe William expressou preocupação sobre o desfile de diamantes que originalmente pertenceu à sua mãe falecida, a princesa Diana, e que foram dados a Meghan Markle durante seu noivado com o Príncipe Harry, em 2018. Meghan recebeu um anel de noivado que incluía duas pedras preciosas da coleção de joias da princesa Diana, diz o Mirror.

Inicialmente, o anel de noivado de Meghan continha dois diamantes da coleção de Diana. No entanto, foi relatado que o anel passou por uma reformulação posterior, apresentando uma faixa mais fina. Nos últimos eventos públicos, Meghan foi vista sem o anel, levantando questões sobre seu desfile.

Uma fonte próxima à família real revelou que o Príncipe William está particularmente preocupado com o desaparecimento das pedras preciosas. Ele é conhecido por ser protetor do legado de sua mãe, e as joias dela são consideradas uma parte importante desse legado. As lembranças de Diana usando cada peça são inestimáveis ​​para ele.

Esta situação surge em meio a rumores de tensão entre os irmãos, Príncipe William e Príncipe Harry, bem como Meghan Markle, que fizeram comentários públicos controversos sobre a Família Real nos últimos anos.

O desfile dos diamantes de Diana continua sendo uma questão em aberto, gerando especulações e preocupações dentro do Palácio.