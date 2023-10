Pink surpreende fãs com dueto ao lado de Alanis Morissette

Em um momento emocionante durante seu show no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia (EUA), Pink surpreendeu seus fãs ao realizar um dueto com Alanis Morissette. A cantora de 44 anos estava se apresentando como parte de sua turnê "Summer Carnival" quando decidiu homenagear Morissette com uma versão de "You Oughta Know", um dos maiores sucessos da cantora, de 1995.

Durante a performance, Pink revelou que tinha uma surpresa para a plateia e chamou Alanis Morissette ao palco para se juntar a ela na canção, levantou a People. O público foi à loucura com a aparição surpresa de Morissette, e as duas cantoras entregaram uma performance emocionante.

Após a música, Pink abraçou Morissette e expressou seu carinho, dizendo: "eu te amo tanto que dói". Ela também elogiou Morissette, afirmando que a cantora "mudou tudo" para as músicas femininas. "Ela mudou tudo", disse Pink, visivelmente emocionada. "Preciso me acalmar", completou.

Alegria compartilhada

O momento especial também foi compartilhado por Alanis Morissette em sua conta no Instagram. Ela postou uma foto das duas abraçadas no palco antes do show e expressou sua gratidão a Pink pelo gesto.

A performance única e o carinho mútuo entre as duas artistas emocionaram não apenas o público presente, mas também fãs de ambas as cantoras nas redes sociais. Celebridades como Ricki Lake, Rosie O’Donnell e Brad Garrett também elogiaram o momento nos comentários.

Pink sempre demonstrou sua admiração por Alanis Morissette e, em 2015, afirmou que o álbum "Jagged Little Pill" era "um dos melhores álbuns já feitos". Ela também mencionou uma letra de "You Oughta Know" como uma das suas favoritas em uma entrevista de 2021.

A turnê de Pink pela América do Norte continua até novembro, e, em fevereiro, ela seguirá para a Austrália. Os fãs podem esperar mais momentos memoráveis e surpresas emocionantes durante sua jornada musical.