Pink confessa seu maior arrependimento musical

A cantora pop Pink, três vezes vencedora do Grammy, recentemente compartilhou um sincero arrependimento em relação a uma de suas canções. Em uma entrevista ao NYPost, a artista de 44 anos admitiu que a música "We've Got Scurvy", escrita e apresentada por ela em 2009 para o popular programa "Bob Esponja", foi um grande erro em sua carreira musical.

Ao ser questionada sobre suas músicas menos favoritas, Pink respondeu: "Pior? Quer dizer, houve tantas. Oh, espere, eu lancei aquela coisa do 'Bob Esponja' - 'We've Got Scurvy'. Eu gostaria de nunca ter feito isso. Aquilo foi um erro real".

A faixa, que fez parte do álbum de compilação de 2009 "SpongeBob's Greatest Hits", apresenta a estrela do pop cantando sobre o escorbuto, uma doença causada pela deficiência grave de vitamina C.

A canção inclui letras como "nossas gengivas estão pretas. Nossos dentes estão caindo. Temos manchas nas costas, então desista e grite: 'temos escorbuto. Precisamos de vitamina C. Temos escorbuto. Precisamos de uma árvore de limão'".

Pink chegou até mesmo a gravar um videoclipe para a música, vestida como uma pirata. No entanto, ela agora olha para trás com arrependimento em relação a essa fase de sua carreira.

O escorbuto é o resultado de uma deficiência grave de vitamina C, de acordo com a Cleveland Clinic, e pode levar a sintomas como gengivas sangrando, dentes frouxos e sangramento sob a pele, se não for tratado adequadamente.

Embora rara nos Estados Unidos, a doença afeta geralmente aqueles que não consomem frutas e vegetais em quantidade suficiente, assim como pacientes que não estão se alimentando devido a tratamentos médicos.

Em notícias relacionadas, Pink recentemente chamou a atenção ao expulsar um manifestante que protestava contra a circuncisão durante um de seus concertos em San Antonio. A cantora lidou com a situação de forma sarcástica e não confrontacional, conquistando aplausos do público.