Parecidos? Suposta filha de Leonardo está atrás de cantor para teste de DNA; sertanejo já é pai de 6

Leonardo estaria envolvido em uma nova polêmica após uma mulher de 27 anos afirmar ser filha do cantor. Ela está tentando pedir um teste de DNA.

De acordo com Fabiola Reipert, colunista do Balanço Geral, da Record TV, a mãe da jovem está com câncer terminal.

De acordo com as informações, Diane nasceu no interior de São Paulo, mas atualmente mora em Portugal e trabalha como modelo. Ela foi criada por um família adotiva, mas a mãe biológica teria entrado em contato recentemente.

Devido a doença terminal, sua mãe decidiu contar quem era seu pai biológico antes de morrer. Após tentar entrar em contato com o cantor pelas redes sociais, ela foi bloqueada.

A colunista informou também que a mulher vem tentando o teste de DNA na Justiça. Segundo a empresária do sertanejo, caso o pedido chegue até Leonardo, ele está disposto a realizar o teste.

Veja a seguir fotos que o programa teve acesso e compare a semelhança entre Diane o suposto pai:

Mulher diz ser filha de Leonardo e pede DNA ao cantor https://t.co/0w8m5K4jXx — A TARDE (@atarde) October 10, 2023

Veja também carta escrita pela jovem:

Ao vivo no #BalançoGeral: veja carta que suposta filha de Leonardo escreveu para os pais adotivos #AHoraDaVenenosa pic.twitter.com/ZhBFkACChL — Ricardo (@RobivanC) October 9, 2023

Leonardo é pai de 6 filhos

Casado com Poliana Rocha há 24 anos, o cantor sertanejo já teve fama de namorador, o que o rendeu 6 filhos, que hoje convivem normalmente com o pai.

Pedro Leonardo é o mais velho e possui 34 anos. Ele também é pai de Zé Felipe, de 23 anos. Além disso, ele é pai de Matheus Vargas e João Guilherme, fruto de relacionamentos de quando Leonardo terminava com Poliana.

Entre as meninas está Monyque Isabella, de 30 anos. Mais discreta, ela é formada em em Relações Internacionais e é filha de Sandra. A menina mais nova é Jéssica Costa, de 27 anos, filha de Priscila Beatriz, com quem o cantor teve um caso em 1994.

Parecidos? Suposta filha de Leonardo está atrás de cantor para teste de DNA; sertanejo já é pai de 6 Imagem: reprodução redes sociais

