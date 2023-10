Paraíso Tropical: ‘Novela inédita’ vai ser colocada no Vale a Pena Ver de Novo

Paraíso Tropical: Bebel e Olavo voltam no Vale a Pena Ver de Novo (Reprodução/Globo)

Depois da reprise de Mulheres Apaixonadas, a Globo decidiu colocar, pela primeira vez, Paraíso Tropical, um clássico de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, no Vale a Pena Ver de Novo. A produção está prevista para estrear em dezembro de 2023.

Exibida originalmente em 2007, a novela é ambientada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e conta a história de amor entre Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção). Vale lembrar que a atriz também interpreta Taís, irmã gêmea da protagonista.

Além deles, Paraíso Tropical traz o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos).

Paraíso Tropical será reprisada pela primeira vez na TV Globo (Reprodução/Globo)

Além do Rio de Janeiro, a história se passa, inicialmente, na cidade fictícia de Marapuã, na Bahia, onde vive Amélia (Susana Vieira), dona do bordel mais famoso da região, e mãe da doce e honesta Paula (Alessandra Negrini), a gerente de uma pousada em Pedra Bonita, cidade próxima a Marapuã.

Na novela inédita no Vale a Pena Ver de Novo, os problemas de saúde de Amélia levam Paula à cidade onde também, coincidentemente, está Daniel (Fábio Assunção), o diretor-executivo do Grupo Cavalcanti, um dos mais fortes do Brasil, fundado e presidido pelo empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos).

Logo no começo da história de Gilberto Braga, é possível entender que a empresa tem interesse em construir um resort na região, mas o prostíbulo de Amélia fica exatamente no terreno onde seria erguido o empreendimento, o que gera um embate entre Daniel e a mãe de Paula.

Falando sobre a paixão do casal protagonista de Paraíso Tropical, tudo acontece quando um acidente em alto-mar coloca Paula e Daniel frente a frente. Na tempestade, o personagem de Fábio Assunção fica em perigo, enquanto pratica windsurf, já Paula, que volta para casa de lancha, consegue socorrê-lo.

Porém, eles não conseguem retornar ao destino e acabam se abrigando em uma cabana que foi encontrada em uma ilha desabitada, e desse encontro surge uma arrebatadora história de amor, recheada de intrigas, mistérios e emoções.

