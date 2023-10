Olivia Wilde critica Taylor Swift por suas escolhas amorosas

Os fãs fervorosos de Taylor Swift estão em pé de guerra com a diretora Olivia Wilde, de 39 anos. O motivo? Um tweet postado no Instagram Story de Wilde, onde ela expressou o desejo de que Swift, de 33 anos, estivesse apaixonada por um cientista climático. O que deveria ser um simples comentário provocou uma verdadeira tempestade de críticas e discussões nas redes sociais.

Imagem: Instagram/Story

A postagem de Olivia Wilde causou "Bad Blood" (uma alusão a uma das músicas de Taylor Swift) instantaneamente entre ela e os ávidos fãs da cantora. Alguns fãs não perderam tempo em zombar da diretora, questionando sua autoridade para opinar sobre a vida amorosa de Taylor Swift.

Um usuário do X (antigo Twitter) comentou: "eu entendo, mas gosto também… que é Olivia Wilde para dizer s-t. Não me lembro de Harry Styles ter restaurado o ozônio quando eles estavam namorando".

Outra pessoa ironizou: "ela não estava preocupada com as mudanças climáticas quando estava voando pelo país para ir atrás de Harry". E um terceiro usuário repreendeu Wilde, afirmando: "Olivia Wilde é a última pessoa que deveria estar criticando alguém sobre com quem eles namoram".

Imagem: Instagram

Wilde e Harry Styles, de 29 anos, se separaram em novembro de 2022, após quase dois anos de namoro. Até mesmo uma referência ao famoso tapa que Will Smith deu no Oscar de 2022 foi feita, quando disseram a Wilde para "manter o nome da minha esposa (Taylor Swift) fora de sua boca".

No entanto, houve uma voz discordante que defendeu Olivia Wilde, destacando que ela foi sincera em sua opinião, mesmo não sendo fã da diretora. O usuário argumentou: "eu nem gosto da Olivia Wilde, mas acho que ela foi real por isso! Vocês estão entediados".

Imagem: Instagram

O NYPost procurou representantes de Olivia Wilde e Taylor Swift para obter seus comentários sobre a controvérsia, mas não houve resposta de ambas as partes.

Enquanto a polêmica envolve Olivia Wilde, rumores continuam circulando sobre a vida amorosa de Taylor Swift. Recentemente, Travis Kelce, de 34 anos, tem sido apontado como o novo interesse amoroso da cantora. A história de amor entre os dois teria começado quando Kelce lamentou não ter dado seu número a Swift durante sua parada na turnê "Eras Tour" em Kansas City, em julho.

A presença de Swift no Arrowhead Stadium para apoiar Kelce durante um jogo contra o Chicago Bears agitou a internet. Ela foi acompanhada por amigos famosos, como Sophie Turner, Blake Lively e Hugh Jackman, que assistiram aos Chiefs vencerem o New York Jets por 23 a 20.

Enquanto a mídia se concentra no novo casal, Travis Kelce expressou o desejo de manter a atenção voltada para o futebol em seu podcast New Heights, afirmando que quer respeitar suas vidas pessoais e aproveitar ao máximo o presente.