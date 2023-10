Netflix anuncia retorno de "The Crown" com trailer explosivo

A Netflix divulgou as datas de lançamento da tão aguardada 6ª temporada de "The Crown" e deixou os fãs ansiosos com um emocionante trailer que antecipa o capítulo final desta renomada série de drama real.

A última temporada do aclamado drama real, vencedor do BAFTA e criado por Peter Morgan, será dividida em duas partes e chegará em breve. A primeira parte estreará em 19 de novembro, seguida pela segunda em 14 de dezembro, informou o Mirror.

O teaser da 6ª temporada promete uma imersão nos eventos que afetaram a monarquia britânica entre 1997 e 2005. No teaser, vemos a rainha Elizabeth II percorrendo o palácio ao som de uma música sinistra, enquanto homenagens às três atrizes que interpretaram a falecida governante ao longo das últimas cinco temporadas são incluídas.

Claire Foy, que interpretou uma rainha Elizabeth II mais jovem nas duas primeiras temporadas, empresta sua voz à narração do teaser, refletindo sobre o significado da coroa: "a coroa é um símbolo de permeância. É algo que você é, não o que você faz". Imagens em preto e branco da monarca recém-ungida são exibidas em uma televisão vintage.

Olivia Colman, que sucedeu Foy como monarca nas temporadas 3 e 4, continua a narração, ponderando sobre os sacrifícios feitos: "alguma parte do nosso eu natural sempre se perde. Todos nós fizemos sacrifícios. Não é uma escolha. É um dever". A câmera destaca sua mão deslizando elegantemente pelo corrimão da escada.

A voz então se transforma em Imelda Staunton, que fez sua estreia como a rainha na série mais recente de "The Crown" e retomará o papel na 6ª temporada. Ela questiona: "mas e a vida, eu a deixei de lado? A mulher que eu deixei de lado?". Enquanto isso, a atriz vencedora do Oscar aparece em uma varanda vestida como Sua Majestade, com um chapéu real e vestido de casaco.

Os fãs podem esperar o retorno de muitos rostos familiares na Parte 1 da 6ª temporada de "The Crown". Elizabeth Debicki e Dominic West interpretarão novamente a Princesa Diana e o Rei Charles, respectivamente.

Johnathan Pryce estará de volta como príncipe Philip, juntamente com Lesley Manville como princesa Margaret. Daw e Khalid Abdalla também retornarão como Mohamed Al Fayed e Dodi Fayed, enquanto os recém-chegados Rufus Kampa e Fflyn Edwards se juntarão como um jovem Príncipe William e Príncipe Harry.

The sixth and final season of The Crown is coming.



Part 1 | November 16

Part 2 | December 14 pic.twitter.com/zXWpFnqPQP — Netflix (@netflix) October 9, 2023

Originalmente planejada para ser a última temporada, a decisão de produzir a 6ª temporada foi anunciada por Peter Morgan, criador da série, que afirmou: "quando começamos a discutir as histórias da 5ª temporada, logo ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e complexidade da história, deveríamos voltar ao plano original e fazer seis temporadas".

No total, oito episódios da 6ª temporada de "The Crown" estarão disponíveis para assistir na Netflix, divididos entre 17 de novembro e 14 de dezembro, prometendo mais drama e intrigas da realeza britânica para os fãs ansiosos.