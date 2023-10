Meghan Markle estaria ‘negociando’ o seu retorno a Hollywood

Meghan Markle estaria planejando sua “reinvenção em Hollywood”, disse uma fonte com exclusividade à Us Weekly. “Ela tem uma nova equipe ao seu redor, e eles estão traçando estratégias sobre quais mídias terão maior impacto.”

A fonte acrescenta que Meghan, 42, deseja que tudo o que ela fizer a seguir “seja enraizado na retribuição” e na “filantropia” e tem conversado com diretores de documentários e casas de moda.

“Ainda não há nada definido, mas o mais promissor para todos parece ser Meghan e Harry destacando questões importantes por meio de documentários e chamando atenção e arrecadação de fundos”, explica a fonte.

Meghan teve a oportunidade de apoiar uma boa causa no mês passado, quando participou dos Jogos Invictus em Düsseldorf, Alemanha, com Harry, 39 anos. (O Duque de Sussex fundou o evento esportivo internacional para militares e mulheres feridos, feridos e doentes em 2014.) Ela iniciou sua aparição fazendo um discurso na festa Friends & Family em 12 de setembro.

Uma segunda fonte disse exclusivamente à Us em agosto que a primavera e o verão foram “uma época desafiadora” para o duque e a duquesa. Apesar das especulações de que o estresse afetou o casamento de Harry e Meghan, a fonte observou que a dupla permaneceu “uma frente unida” durante tudo isso. “No que diz respeito a eles, é Harry e Meghan contra o mundo”, disse a fonte.

Os dois tiveram a oportunidade de se soltar no mês passado, quando comemoraram o aniversário de Harry juntos em Düsseldorf. Eles eram todos sorrisos enquanto posavam com funcionários do Im Goldenen Kessel, um restaurante tradicional alemão.

O garçom Frank Wackers observou que Harry desfrutou de “seis cervejas pequenas” antes de jantar Wiener schnitzel, junta de porco, salsicha e batatas.

“Harry é um homem gentil e estava se divertindo muito. Meghan foi adorável”, disse a proprietária do estabelecimento, Thea Ungermann, sobre seus convidados especiais.

