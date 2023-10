Kylie Minogue vende casa em Londres por R$ 24,5 milhões

A cantora australiana Kylie Minogue está prestes a iniciar sua turnê de estreia em Las Vegas (EUA) no próximo mês. Mas, antes de sua tão esperada chegada aos palcos americanos, Kylie fez um movimento astuto nos bastidores do mercado imobiliário de Londres (Inglaterra), vendendo sua casa por um lucro significativo.

Imagem: Instagram

Kylie Minogue vendeu secretamente sua casa no oeste de Londres por 6,025 milhões de libras (aproximadamente R$ 24,5 milhões), registrando um lucro notável de 775 mil libras (quase R$ 5 milhões) em relação ao preço que pagou há 12 anos. A decisão de vender a propriedade veio após Kylie revelar, em 2021, que estava deixando o Reino Unido para retornar à Austrália.

Uma fonte próxima à cantora revelou: "Kylie é uma empresária astuta, bem como uma superestrela da música, e ela optou por vender sua casa no oeste de Londres em vez de mantê-la para aluguel. Ela a comprou por 5,25 milhões de libras em 2010 e tinha muitas lembranças felizes de morar lá. Depois de sua decisão de se mudar, ela a colocou no mercado, e foi comprada e vendida por pouco mais de 6 milhões de libras. Foi uma grande jogada para Kylie voltar para a Austrália, mas ela não poderia estar mais feliz".

Segundo o The Sun, a casa com cinco quartos, agora está nas mãos dos novos proprietários, que certamente ficarão emocionados por terem as chaves do antigo lar de Kylie.

Kylie Minogue retornou ao Reino Unido no mês passado para promover seu novo álbum, "Tension", e está se preparando para sua residência na boate Voltaire, localizada no hotel The Venetian, que começará em apenas algumas semanas.

Em relação aos preparativos para as apresentações, Kylie brincou na semana passada, dizendo: "estamos apenas na fase de montagem, o local ainda nem terminou sua construção. Tenho certeza de que será até o fio com muito drama, como de costume".