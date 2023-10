Irmão de Margot Robbie elogia filme "Barbie" enquanto boatos de distanciamento circulam

O dublê de Hollywood Lachlan "Lockie" Robbie fez um comentário surpreendente sobre sua famosa irmã, Margot Robbie, recentemente. O ator de 34 anos utilizou sua conta no Instagram para compartilhar um momento peculiar, revelando que finalmente assistiu ao filme de sucesso de Margot, "Barbie", que já está nos cinemas há mais de dois meses. Lachlan compartilhou uma foto do filme na tela da TV e escreveu: "finalmente vendo o que é o hype… um irmão tão bom", acompanhado de um emoji de riso chorando.

No entanto, essa observação divertida acontece em meio a alegações de que Margot Robbie tem se afastado de seus irmãos, incluindo Lachlan e seu irmão mais novo, Cameron, que está seguindo uma carreira de aspirante a ator.

Uma fonte não identificada expressou preocupação com a distância crescente entre Margot e seus irmãos, sugerindo que a atriz de 33 anos não está tão próxima deles como costumava ser. Além disso, a fonte questionou por que Margot não usou sua influência e fama para apoiar a carreira de ator de Cameron.

A fonte comentou à revista "New Idea": "alguma coisa está errada lá, eles costumavam ser tão próximos e agora ele quase não fala de Margot. Ele sabe o quão ocupada ela se tornou, mas parece que ela o deixou para trás".

A última vez que Margot foi vista publicamente com seus irmãos foi em janeiro, quando Cameron a entrevistou no tapete vermelho da estreia de seu filme "Babylon". Durante a entrevista, Cameron deixou transparecer que eles se distanciaram nos últimos anos, relatou o Mirror.

Margot foi questionada sobre se ela se sentia parecida com sua personagem Nellie, uma aspirante a atriz, e pediu a opinião de seu irmão. Cameron respondeu: "há uma cena no filme, e eu vou te dizer que Margot e eu não moramos no mesmo lugar há 15 anos, e eu estava assistindo e me vi", ao que Margot acrescentou: "os maneirismos".

Além de Cameron e Lachlan, Margot também tem uma irmã mais velha chamada Anya, cujo relacionamento com a atriz da Barbie é mantido longe dos holofotes. Enquanto os fãs de Margot continuam a acompanhar sua carreira, as relações familiares da estrela continuam sendo um tópico de interesse e especulação.