Instrutora de Peloton Emma Lovewell anuncia noivado com namorado Dave Clark

A instrutora de Peloton Emma Lovewell está celebrando seu noivado com o namorado Dave Clark. A notícia foi compartilhada por Lovewell em uma postagem no Instagram, onde ela escreveu: "estamos oficializando! #DaveNoIG", fazendo referência ao fato de que Clark não possui uma conta no Instagram.

A postagem de noivado de Lovewell incluiu três fotos, uma delas mostrando o casal sorrindo enquanto tiravam uma selfie durante uma caminhada cênica. Na foto, Lovewell exibia seu anel de noivado com orgulho. Outra imagem mostrava Clark beijando sua testa e uma deslumbrante foto aérea de árvores começando a revelar suas cores de outono.

Embora não esteja claro por quanto tempo o casal está junto, Lovewell frequentemente compartilha suas aventuras juntos nas redes sociais. Em uma postagem de agosto de 2020 em homenagem ao aniversário de Clark, ela o chamou de "parceiro de aventuras favorito, companheiro de quarentena, fotógrafo do Instagram, melhor amigo e pai de gatos".

Amor e viagens

No início da primavera, eles desfrutaram de uma viagem dos sonhos à Itália, documentando seus momentos especiais em Roma e Positano. Eles exploraram a cidade de Roma, posando para fotos em frente à Fonte de Trevi e à Escadaria Espanhola, compartilhando também suas experiências gastronômicas.

Em maio, Lovewell celebrou outro marco emocionante: o lançamento de sua autobiografia, "Live Learn Love Well: Lessons from a Life of Progress Not Perfection" (Viva, Aprenda, Ame Bem: Lições de uma Vida de Progresso, Não Perfeição). O livro conta histórias de sua vida pessoal, carreira e jornada fitness, com a esperança de inspirar os leitores.

Apesar de seu sucesso, Lovewell quer que as pessoas saibam que seu caminho até onde está agora foi "muito acidentado" em alguns momentos, e que o crescimento nem sempre é linear.

Sua autobiografia serve como um recurso para aqueles que desejam fazer mudanças positivas em suas vidas, mesmo que sejam pequenas.

O noivado de Emma Lovewell e Dave Clark é um momento emocionante para o casal, e os fãs estão ansiosos para celebrar essa jornada de amor e sucesso junto com eles de acordo com a People.