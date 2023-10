Fantasias e segurança total: As peculiaridades do aniversário de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta completa 47 anos no próximo dia 19 de outubro, mas a apresentadora do Encontro vai celebrar com os familiares e amigos um dia depois, 20, em uma festa de cair o queixo de qualquer pessoa.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, a contratada da TV Globo vai aproveitar que o mês tem como tema principal o Dia das Bruxas para se inspirar. Mas, será que teremos um desfile de fantasias para acompanhar nas redes sociais?

Além disso, Patrícia estará muito bem acompanhada. A expectativa é que 500 pessoas, entre famosos, familiares e amigos próximos, deem os parabéns pessoalmente. Entre os nomes conhecidos estão Ana Maria Braga, Tati Machado, Valéria Almeida, Luciana Gimenez, Rodrigo Bocardi, Cátia Fonseca, César Tralli e Ticiane Pinheiro, entre outros.

Ana Maria Braga foi convidada para festa de aniversário de Patrícia Poeta (Reprodução/Instagram)

O festão de Dia das Bruxas de Patrícia Poeta também vai contar com muita comida. Segundo o colunista, a apresentadora do Encontro teria encomendado um menu especial assinado pelo restaurante Paris 6. Já os doces serão feitos pela Lu Chocolates, que já esteve presente nas festas de muitas celebridades, como Sabrina Sato, Alok e da cantora Simone Mendes.

Como toda boa festa, Patrícia Poeta também escolheu diversas bandas para tocar durante o seu halloween particular, como uma banda de pagode, o Tchakabum e a Filhos da Bahia. Nos intervalos, DJs, como Felipe Poeta, filho da famosa, devem animar os convidados.

Segurança total durante a festa

Penetras são comuns nas festas das celebridades, mas, para evitar tal problema, Patrícia Poeta resolveu colocar um forte sistema de segurança para garantir que a lista com os 500 convidados seja totalmente respeitada.

Com isso, os convidados vão entrar no local usando um sistema de reconhecimento fácil. Além da forma tecnológica para evitar penetras, a festa vai ter um forte esquema de segurança e contar com a presença de diversos famosos.

