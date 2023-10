Ex-estrela de "Baywatch" fala sobre batalha contra o Parkinson

O ex-astro de "Baywatch" Mike Newman abriu o coração sobre sua batalha de 16 anos contra a doença de Parkinson. Aos 66 anos, o ator aposentado, conhecido por interpretar o salva-vidas Mike "Newmie" na popular série de ação da NBC, revelou à revista People que recebeu seu diagnóstico em 2006, quando familiares começaram a notar mudanças em seus movimentos e o aconselharam a consultar um médico, de acordo com o NYPost.

Newman lembra que lhe foi prescrita uma medicação para tratar os sintomas do Parkinson e, mais tarde, foi diagnosticado com o distúrbio neurodegenerativo. "Tudo muda", disse o ex-bombeiro. "Todas aquelas coisas que você pensou que faria com seus filhos e netos, as fotos que tiraríamos, todos os planos que eu tinha? pararam".

Newman participou de 150 episódios de "Baywatch", de 1989 a 2000, mas se afastou de Hollywood após o fim do programa. "Se você não precisasse estar lá, por que estaria?", brincou com a People.

No entanto, Newman está pronto para voltar à tela pequena com a série documental de quatro partes "Baywatch: The American Dream", na qual detalhará seu diagnóstico e sua vida com o Parkinson.

Newman disse à People que inicialmente relutou em discutir seu distúrbio na série documental, pois não queria ser conhecido como "o cara com Parkinson". Ele decidiu compartilhar sua história após passar um tempo com o diretor da série, Matt Felker, com quem desenvolveu uma amizade próxima.

"Baywatch: The American Dream", que também inclui entrevistas com ex-membros do elenco como Pamela Anderson, David Hasselhoff e Jason Momoa, analisará a fundo o fenômeno de longa data da TV e seu impacto cultural duradouro.

Em sua entrevista à People, Newman relembrou como sua experiência como salva-vidas na vida real o ajudou a conquistar um papel maior na série. Ele lembrou de dar conselhos sobre cenas de resgate na água aos roteiristas em troca de mais falas e se voluntariar para fazer acrobacias que outros não conseguiam realizar.

Newman explicou que se mantém ativo e faz exercícios por 45 minutos todos os dias, o que ele considera o "melhor tratamento" para o Parkinson. Sua rotina inclui natação, caiaque e corrida na praia.

No entanto, Newman descreveu o Parkinson como uma doença "sinistra", acrescentando que os sintomas "avançam tão lentamente que você mal percebe que estão mudando". "É uma queima lenta", disse ele. "A doença de Parkinson não espera por você. Ela continua avançando".

Newman concordou em participar da série documental com a condição de que a equipe de produção trabalhasse com a Fundação Michael J. Fox e o Cedars-Sinai para arrecadar fundos para outras pessoas que lutam contra o Parkinson. "Isso pode não me ajudar", disse ele. "Mas vai ajudar alguém no futuro".

O nativo da Califórnia disse que espera que compartilhar sua experiência com o Parkinson na série documental console e encoraje outras pessoas que estão lutando contra a doença.

Enquanto Newman disse que há "muitas coisas" que teria feito "de forma diferente" em sua vida, ele expressou sua gratidão por sua família, as "pessoas boas" que conheceu durante sua carreira e as experiências que teve durante seus anos estrelando "Baywatch". "Onde eu estaria sem isso?", disse ele sobre "Baywatch". "Bem, teria sido uma vida meio entediante, eu acho".