Eliezer revela razão por trás de sua transformação facial

O pai orgulhoso Eliezer, ex-BBB, explicou que Lua parecia preferir os carinhos da mãe, Viih Tube, devido à sensações estranhas provocadas por sua barba. Determinado a resolver esse problema, Eliezer tomou a decisão de se livrar da barba para que sua filha pudesse desfrutar dos abraços paternos sem qualquer incômodo, diz o Observatório dos Famosos.

Na última quinta-feira (05/10), Eliezer quis dar uma notícia para seus seguidores, revelando sua nova aparência. Em uma série de fotos postadas em sua conta no Instagram, ele mostrou seu rosto agora "limpo", usando um roupão branco e com os cabelos ainda úmidos após o banho.

A transformação não despercebida pela esposa de Eliezer, Viih Tube, que comparou o novo visual do marido a personagens conhecidos, como o Príncipe Encantado de 'Shrek' e Flynn Rider de 'Enrolados'. De maneira bem humorada, ela brincou sobre a mudança e incluiu a novidade com seus seguidores, que também ficaram surpresos com a transformação do ex-BBB.

#Eliezer choca a web ao surgir totalmente repaginado e sem barba; confira o motivo! | https://t.co/6DWaNXKWOX#BBB pic.twitter.com/7z4SoMLRpC — Observatório dos Famosos (@ObsFamosos) October 5, 2023

Essa decisão emocionou os fãs, que elogiaram a atitude de Eliezer em priorizar o conforto e o bem-estar de sua filha. A história rapidamente se contou pelas redes sociais, gerando uma onda de apoio e admiração pela decisão do ex-BBB, que, mais uma vez, conquistou o carinho dos fãs com sua sinceridade e amor pela família.