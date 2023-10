Dwayne Johnson aborda controvérsia em arrecadação para recuperação em Maui

Dwayne Johnson, também conhecido como "The Rock," falou após enfrentar críticas por pedir às pessoas que doassem para um fundo de recuperação de incêndios em Maui. O ator de 51 anos se uniu a Oprah Winfrey para lançar o "People's Fund for Maui" em 31 de agosto, com ambos se comprometendo a doar US$ 10 milhões. No entanto, o apelo para que o público contribuísse gerou algumas críticas.

O astro de "Young Rock," que já morou no Havaí, abordou abertamente as críticas em um vídeo publicado em seu Instagram no domingo (8/10). Ele reconheceu que "poderia ter sido melhor" na forma como lidou com a situação e compreendeu que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras atualmente.

No vídeo, Johnson explicou que compreende a situação daqueles que vivem de salário em salário e reconhece que pedir doações em um momento financeiramente difícil pode não ser bem recebido. Ele se comprometeu a aprender com essa experiência e a melhorar no futuro.

Ouvido aberto

Em sua postagem no Instagram, ele agradeceu aos seguidores por fornecerem feedback construtivo e reafirmou seu compromisso de ouvir, aprender, crescer e fazer melhor.

Antes de abordar as críticas, Johnson compartilhou uma atualização positiva sobre o fundo em seu vídeo. Ele anunciou que milhares de sobreviventes e famílias afetadas pelos incêndios em Lahaina e Kula começaram a receber os primeiros fundos nas últimas semanas, descrevendo a experiência como gratificante.

No momento do lançamento do fundo, Johnson e Winfrey explicaram que os adultos que perderam suas residências principais nos incêndios receberiam US$ 1.200 por mês para ajudá-los a se recuperarem.

Uma iniciativa valorosa

A ideia para o fundo foi inspirada pela filantropia de Dolly Parton. Winfrey compartilhou que a comunidade de Maui se uniu para ajudar aqueles afetados pelos incêndios, e a intenção do fundo era fornecer ajuda direta para que as pessoas pudessem tomar decisões sobre sua própria jornada de recuperação.

A iniciativa foi bem recebida pelos moradores afetados, que consideraram a assistência financeira uma necessidade premente.

Dwayne Johnson e Oprah Winfrey demonstraram seu compromisso em apoiar a comunidade de Maui durante esse desafio e garantiram que o fundo continuará a auxiliar aqueles que necessitam de assistência na recuperação após os incêndios devastadores, como levantado pela People.