Beyoncé estaria com turnê fechada para o Brasil em 2024

Após o encerramento triunfante da sua sexta turnê mundial, a "Renaissance World Tour" nos Estados Unidos, Beyoncé está pronta para levar seu talento ao Brasil em 2024. O anúncio foi feito pelo respeitado jornalista brasileiro José Noberto Flesch, conhecido por suas informações precisas sobre eventos musicais de grande porte, de acordo com o UOL.

Beyoncé encantou os fãs ao redor do mundo com 56 shows incríveis desde meados de maio, e agora, sua atenção se volta para o Brasil. Embora a data exata do anúncio oficial ainda não tenha sido divulgada, a notícia é um alívio para os fãs brasileiros que aguardavam ansiosamente o retorno da "Queen B!" ao país após uma década.

José Noberto Flesch compartilhou a emocionante notícia em sua conta do antigo Twitter (agora X), afirmando: "obviamente vai fazer aquele clima de que acabou, mas shows no Brasil seguem confirmados para 2024. O anúncio ainda não tem data para acontecer". Ele também acrescentou: "detalhes sobre cidades são mantidos em total sigilo. Mais informações em breve".

Shows da Beyoncé no Brasil:



Obviamente vai fazer aquele clima de que acabou, mas shows no Brasil seguem confirmados para 2024.



O anúncio ainda não tem data para acontecer. Detalhes sobre cidades são mantidos em total sigilo.



Mais informações em breve. — José Norberto Flesch (@jnflesch) October 2, 2023

Além da empolgante perspectiva de shows no Brasil, durante o último show da "Renaissance World Tour," Beyoncé revelou um novo projeto para seus fãs. Ela anunciou o lançamento do filme da turnê, intitulado "Renaissance: A Film By Beyoncé". A produção audiovisual está programada para estrear no dia 1º de dezembro e já possui ingressos disponíveis para pré-venda, exclusivamente nos Estados Unidos.

Os detalhes sobre as cidades brasileiras que receberão a diva do pop ainda são um mistério, mas os fãs podem esperar uma experiência única e inesquecível quando Beyoncé finalmente pisar nos palcos do Brasil em 2024. Fique atento para mais informações sobre datas e locais dos shows da estrela internacional.