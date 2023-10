Após período em silêncio, pai de Larissa Manoela se pronuncia sobre a briga com a filha

Após um longo período em silêncio desde que as tensões familiares com a filha, Larissa Manoela, foram reveladas, Gilberto Elias decidiu se pronunciar indiretamente sobre toda a situação.

Segundo publicado pela Quem, o pai da atriz se mostrou reflexivo em relação a algumas questões que permeiam o drama familiar.

Para isso, ele utilizou uma postagem em seus stories fazendo referência a questões envolvendo maturidade, aceitação e aprendizado. Na legenda, Gilberto foi direto: “Sábias palavras da verdade”.

No texto, compartilhado por ele, é possível ler: “O tempo passa e a gente aprende que estar em paz é melhor do que estar certo. A maturidade nos ensina a fluir com a vida sem tanta resistência. Entendemos que o segredo da felicidade plena está na aceitação inteligente. O que não pode ser mudado, não deve ser lamentado”.

“Então aprendemos que o segredo é apenas viver um dia de cada vez, às vezes errando, às vezes acertando, mas nunca desistindo de ser melhor, de fazer o melhor e de esperar pelo melhor. Afinal, nossa única certeza sempre será o amor, que oferecemos aos outros e o que damos a nós mesmos”.

Possível indireta

Em pouco tempo, diversos internautas que viram a publicação de Gilberto passaram a afirmar que o texto é mais uma indireta para a filha, Larissa Manoela. A jovem decidiu tornar pública a situação de seu relacionamento com os pais depois que diversas especulações foram realizadas pela mídia.

Os rumores de uma crise familiar se intensificaram quando Larissa anunciou que passaria a ser a gestora de sua própria carreira, antes administrada pelos pais, Silvana e Gilberto.

No entanto o assunto só foi tratado abertamente quando a atriz e empresária se pronunciou sobre o tema durante uma entrevista ao Fantástico.

Na ocasião, Larissa revelou que rompeu com os pais na tentativa de melhorar seu relacionamento com eles uma vez que não tinha quaisquer informações sobre suas posses enquanto sua carreira era administrada por ambos.

Durante a mesma época, Gilberto chegou a publicar uma mensagem sobre ingratidão, mas não se pronunciou abertamente sobre o assunto.