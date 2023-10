Anitta em cena: cantora toma banho e surpreende em teaser

Anitta, cantora de 30 anos, está prestes a surpreender seus fãs e os amantes da série espanhola "Elite". Em um teaser da tão aguardada sétima temporada, a artista protagoniza uma cena que promete agitar a trama e a imaginação do público.

No vídeo divulgado recentemente, Anitta interpreta a professora Jéssica e é pega de surpresa enquanto toma banho. O personagem Iván, interpretado por André Lamoglia, a surpreende no momento mais inesperado. O diálogo em espanhol entre os dois personagens é repleto de humor e promete ser um dos destaques da nova temporada.

This is Élite... what were you expecting?!? 🚿



Season 7, STARRING ANITTA!!!, premieres October 20. pic.twitter.com/ZUYFa4ouCR — Netflix (@netflix) October 9, 2023

"O que está fazendo aqui?", pergunta Anitta, ao notar que está sendo observada enquanto se banhava e cantarolava seu hit "Envolver". Iván, com seu jeito descontraído, responde: "o que foi? Não se faça de surpresa. Você sabe que isso é Elite". A cantora, com seu jeito irreverente, rebate: "então já vai me matar", terminando a cena com um palavrão em português.

Em um evento realizado no Rio de Janeiro, Anitta comentou sobre sua participação na série: "foi uma experiência bem diferente pra mim. Eu me diverti e aprendi sem ter a pressão do protagonismo. É uma habilidade que comecei agora, então não tem como ela ser maravilhosa. Escolhi começar num personagem sem expectativa, num papel pequeno, pra que possa desenvolver melhor, numa continuação diferente".

A sétima temporada de Elite está programada para estrear no dia 20 de outubro na plataforma de streaming Netflix. Com a participação de Anitta e outros momentos surpreendentes, os fãs da série podem esperar por mais reviravoltas e drama na escola Las Encinas.