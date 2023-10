A Fazenda: Revelado o motivo para André Gonçalves não beijar Rachel Sheherazade

Antes de ser anunciado como um dos participantes de A Fazenda 15, André Gonçalves assumiu que ele e a atriz Danielle Winits não formavam mais um casal. Mas, mesmo solteiro, o famoso não estaria em busca de nenhum romance dentro do confinamento.

Mesmo com a torcida para que André e Rachel Sheherazade formem um casal durante a atual temporada do reality show, há quem diga que o ator possui um certo acordo com a ex-esposa, com quem viveu por sete anos.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, André e Dani Winits concordaram em preservar o casamento, mesmo após a separação. A ideia é não colocar aquilo que foi construído durante os anos em xeque durante A Fazenda.

Além disso, existe a possibilidade de caso o plano seja concretizado, ao sair do reality apresentado por Adriane Galisteu André pode voltar a se relacionar amorosamente com Daniele, que segue na torcida pelo ex-marido.

A Fazenda 15: André Gonçalves e Rachel Sheherazade vão formar um casal? (Reprodução/Record TV)

Pelas redes sociais, a atriz já demonstrou que torce muito pela vitória de André Gonçalves e que mesmo separada segue apoiando e acreditando nos laços criados por sete anos.

Porém, dentro da sede de A Fazenda 15, André vive um dilema, já que ele recebeu o apoio das peoas Kally e Jaquelline para um romance com Sheherazade, de quem está próximo desde a estreia.

Em um determinado momento, as confinadas perguntaram se o ator não iria beijar ninguém no reality show rural e ele desconversou: “Oxe! E cadê essa boca?”. A resposta veio de Jaquelline, que apontou para Raquel, que estava deitada.

Vale destacar que mesmo com toda a polêmica, a equipe de André Gonçalves enfatizou que o casamento com Dani Winits acabou, mas que ela segue na torcida e ambos são amigos, independente do estado civil.

Danielle winits e André Gonçalves terminam casamento (Reprodução/Instagram)

“O respeito e o carinho entre André e Danielle permanecem intactos independente da separação e que foi comunicada previamente pelos dois, enfatizando o respeito que ambos tanto prezam para com os fãs e a imprensa”, escreveu a equipe.

“Este respeito envolve acima de tudo o filho caçula de Danielle, Guy, de 12 anos, que o tem como figura paterna afetiva desde sua infância, e isto mais do que tudo merece ser mencionado e respeitado. André também vem deixando de forma clara o seu profundo amor por Guy e pela família de Danielle desde o início do confinamento em A Fazenda”, afirmou a nota.

