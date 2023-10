A Fazenda: Entre fofocas e discussões, Lucas e Cariúcha protagonizam o Ferra Peão

A dinâmica do Ferra Peão desta semana movimentou a sede de A Fazenda 15 e a web, que chegou a comentar que sempre que uma edição do reality show rural está no ar algo mais tenso no mundo, como a guerra entre Israel e o Hamas, acontece.

Mas, dentro do confinamento, alguns famosos se desentenderam e aumentaram o clima de tensão, como Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Todynho, e Cariúcha, que é um dos desentendimentos da funkeira fora da casa. Na dinâmica semanal, a influenciadora afirmou que o ex-oficial do exército não consegue deixá-la “em paz”.

Cariucha: Eu sou madrinha das diversidade pelo RJ.



As gays:

#FerraPeão pic.twitter.com/HRwnplUEuu — Sophia Barclay (@barcllay) October 10, 2023

Porém, tudo aconteceu quando Lucas escolheu Tonzão, mas durante o jogo ele preferiu que usou parte do seu tempo de fala para relembrar a briga com a peoa.

Para quem não acompanhou A Fazenda 15 nesta segunda-feira (09), Lucas Souza decidiu comentar sobre a vida pessoal de Cariúcha, que ficou sem paciência e mandou: “Você me deixa em paz, hein? Se não eu acabo com tudo”.

O ex-BBB Cezar Black também ficou irritado com a funkeira, famosa por arrumar brigas nas redes sociais e, ao longo do Ferra Peão, disparou: “Não é porque eu sou preto, que eu vou estar aqui conivente com discurso de militância de ódio”.

Kally e Márcia também brigam em A Fazenda 15

Ao longo da noite, outras participantes também discutiram durante a dinâmica, como Kally e Márcia. Segundo a cantora, a ex-jogadora de vôlei fez uma grande fofoca sobre ela para Simioni: “Eu não preciso ficar aqui de leva e traz, de sacanagem, não”, defendeu-se Márcia. Mas, a artista não gostou nada do tom de voz da ex-atleta e mandou um”fale baixo”.

Os haters falando que a Nadja ia trair a Rachel, André, Lucas e Jaque, e quem na verdade tá traindo é a Kally 🗣️ #AFazenda #FerraPeão pic.twitter.com/5hMagOX4Zl — Mia (@kunsjj3) October 10, 2023

Até agora, Nathalia Valente e Darlan Cunha foram escolhidos pelo público para deixar o reality show A Fazenda. Já Jaquelline Grohalski tornou-se a fazendeira da semana.

