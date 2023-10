A Fazenda: Confinada, Rachel Sheherazade arruma confusão com Manoel Soares

A jornalista Rachel Sheherazade é um dos nomes mais fortes do elenco de A Fazenda 15, seja por sua popularidade ou por suas falas que mexem com os fãs do reality show apresentado por Adriane Galisteu. Mas, durante o confinamento, ela também acabou chamando a atenção de Manoel Soares, ex-apresentador do Encontro, que mandou uma indireta.

Tudo aconteceu no começo desta semana, quando o ex-contratado da TV Globo aproveitou para comentar sobre uma polêmica criada pela ex-âncora do SBT. Pelo Twitter, o famoso disse que gostaria de ver uma conversa entre a jornalista e Erika Hilton, que é a primeira Deputada Federal negra e trans eleita na história do Brasil.

Para quem não acompanhou a polêmica de A Fazenda 15, durante o confinamento Raquel chegou a confrontar Cariúcha e causou revolta na web ao levantar um discurso sobre a “raça humana”.

Comentário polêmico dentro da sede

Na casa principal, Sheherazade estava sendo criticada pela funkeira e resolveu rebater, mas os problemas ficaram apenas maiores para quem acompanha o reality show da Record TV.

Durante o jogo, a loira disse que não foi preconceituosa com a Garota da Laje por conta da sua cor de pele, chegando a dizer que nunca cometeria um crime de racismo, já que é neta de uma mulher preta.

“Sou neta de uma mulher negra. Preta como você. Pode não estar na minha pele, mas está nos meus genes. Não tenho culpa se houve miscigenação na minha família”, disparou a polêmica jornalista, que foi demitida do SBT depois de dar alguns comentários ao vivo.

Rachel Sheherazade e Cariúcha são rivais em A Fazenda 15 (Reprodução/Record TV)

Por fim, Raquel Sheherazade disse que o país é o resultado de uma miscigenação, de uma união de cores e etnias e que todos merecem respeito de forma igualitária. Mas, Manoel Soares não gostou nada do episódio de A Fazenda 15 e resolveu rebater.

No Twitter, o ex-colega de Patrícia Poeta disparou: “Só eu queria um papo sério entre @ErikakHilton e @RachelSherazade?”, deixando a polêmica para os comentários de seus seguidores.

