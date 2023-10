Taylor Swift deixa NY antes do aniversário de Travis Kelce

Taylor Swift parece ter deixado Nova York (EUA) na quarta-feira passada, um dia antes do 34º aniversário de Travis Kelce, de acordo com informações exclusivas obtidas pelo Page Six.

A cantora pop, de 33 anos, partiu de sua residência em Tribeca, onde testemunhas afirmaram ter visto suas malas sendo carregadas em um veículo que se dirigiu ao Aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey.

Embora não estivesse claro se Swift planejava surpreender o jogador do Kansas City Chiefs em seu aniversário na quinta-feira, várias fontes confirmaram a movimentação de sua bagagem. Travis Kelce, que reside em Kansas City, Missouri, durante a semana, aparentemente tem um "compromisso de trabalho anterior" marcado.

Representantes de Swift e Kelce não responderam imediatamente aos pedidos de comentários do Page Six.

Apesar de haver um "espaço em branco" nos planos de aniversário do bicampeão do Super Bowl na quarta-feira à tarde, a vencedora do Grammy demonstrou ser uma parceira romântica muito solidária.

Em 24 de setembro, Swift compareceu ao jogo dos Chiefs contra o Chicago Bears no Arrowhead Stadium, ao lado da mãe do atleta, Donna Kelce. Ela foi vista torcendo animadamente pelo jogador da NFL de um camarote quando ele marcou um touchdown. Depois, os dois saíram juntos em um conversível para uma festa, onde foram vistos demonstrando muito carinho um pelo outro.

No início da semana passada, Swift se certificou de dar uma espiada em Travis antes de sua grande partida. O Page Six relatou com exclusividade no domingo que o jogador de futebol americano foi visto saindo do apartamento da cantora de "Look What You Made Me Do" algumas horas antes de sua equipe enfrentar o New York Jets no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Uma fonte exclusiva disse na época que Travis parecia estar de bom humor enquanto saía do Range Rover de sua nova namorada.

Ainda naquele dia, Swift reuniu um grupo de seus amigos famosos, incluindo Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sophie Turner, para assistir ao jogo dos Chiefs. A cantora foi vista confortando Donna com um abraço doce durante o tenso jogo, que terminou com um placar apertado de 23 a 20.

Travis está supostamente "completamente apaixonado" por Swift - e o sentimento é mútuo. Uma fonte disse à Us Weekly nesta semana: "Taylor está realmente gostando de conhecer Travis. Eles estão todos os dias juntos e ela tem grandes esperanças".