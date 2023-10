Tatá Werneck e Rafa Vitti celebram data especial após anos de esquecimento

Um dos casais mais queridos pelo público está comemorando aniversário. No último dia 8 de outubro, Tatá Werneck e Rafa Vitti celebraram 4 anos de casados com publicações inusitadas em suas redes sociais.

No entanto, apesar dos quatro anos de casamento e sete de união, os dois fizeram questão de lembrar que nem sempre a data é celebrada pelo casal, que costuma esquecer o aniversário de casamento com uma certa facilidade.

Segundo informações da revista Quem, o que os dois não esqueceram foi do bom-humor ao comentar sobre a data.

Em sua publicação, Rafa escreveu: “Quatro anos que a gente esquece do nosso aniversário de casamento. Que a gente possa continuar esquecendo todo ano. Te amo, obrigado por ser essa mamãe referência para nossa filhota e essa companheira que quando não tá me perturbando, tá me fazendo muito feliz”.

Lembrança “forçada”

Tatá também não escondeu o fato de esquecer constantemente do aniversário do casal, e fez questão de agradecer a responsável por lembrá-la da data.

“Esse post é mais do que um agradecimento ao seu amor, companheirismo, paizão que é da nossa pequenininha, roubar meu desodorante há 7 anos, e ter me dado uma família. Esse post é para agradecer a Lecy que todo ano me lembra que é nosso aniversário de casamento. Te amo. Obrigada pela filha mais linda que eu poderia ousar em pedir a Deus”.

Pouco tempo depois, e sincronizados na brincadeira, Rafa fez questão de comentar a publicação da esposa, e revelou que até pouco tempo atrás também tinha se esquecido de que era o aniversário de casamento dos dois.

“Te amo, meu amor. Obrigado por lembrar! Eu só lembrava que era leg day. #vidafitness”, declarou o ator fazendo questão de mostrar que os dois seguem firmes na rotina de exercícios diários.

Leia também: Tatá Werneck encantada com a filha de 3 anos: “Minha professora de Geografia”