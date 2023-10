Stephen Sanchez, renomado artista da música, deu vida ao seu mais recente álbum, "Angel Face", em um espetáculo ao vivo que evoca a era de Elvis Presley. Este evento espetacular foi realizado em parceria com a Lenovo, oferecendo aos fãs uma experiência única de descoberta da história por trás de seu último lançamento musical.

"Angel Face", o mais recente álbum de Stephen Sanchez, começa com suaves acordes de piano e vocais calorosos, trazendo à tona a história de um homem apaixonado. A suavidade de suas músicas nos transporta de volta no tempo, lembrando a era de Elvis Presley, onde a melodia lenta se choca com os ritmos agitados que mais tarde dariam origem ao rock 'n roll. Para complementar o lançamento do álbum, o artista multiplatina produziu visuais cinematográficos ao vivo em parceria com a Lenovo, permitindo que os fãs descubram a história de seu último trabalho de uma maneira totalmente nova.

No palco em Nashville, Stephen Sanchez se apresentou como uma encarnação jovem de Elvis. Com cabelo penteado para trás e vestindo um terno de ombros largos e uma gravata-borboleta que emoldurava seu rosto, ele sussurrou as primeiras letras de "Something About Her" antes de seguir com um conjunto que visualmente personificava seu álbum.

O cenário se transformou em uma cortina de veludo banhada por uma luz quente, e as luzes mudavam enquanto ele dançava ao ritmo de cada música, transportando o público para outra época.

"Estou muito animado por estar colaborando com a Lenovo para criar essa representação visual da minha música", disse Sanchez. "Foi muito divertido experimentar novas maneiras de dar vida ao mundo de 'Angel Face'. Mal posso esperar para levar todos nos bastidores com essa transmissão ao vivo".

Esta é a quinta vez que a Lenovo trabalha com artistas em sua campanha "Possibilidades Infinitas", uma parceria para "ajudar a dar vida às suas visões criativas". Promovendo o recém-lançado Lenovo Yoga Book 9i e o software Lenovo Yoga 9i, o filme destaca as capacidades e o poder por trás dessa nova tecnologia, entregando uma produção digna das telonas, tudo em um dispositivo que cabe na palma da mão.

Stephen Sanchez alcançou a fama inicialmente com o lançamento de sua música "Until I Found You". Rapidamente, ele conquistou uma base de fãs com mais de 27 milhões de visualizações no YouTube em 2021, número que saltou para 220 milhões quando o videoclipe foi lançado um ano depois. Assim como em seu último álbum, seus vocais suaves e a melodia romântica com influências dos anos 50 tornam essa música cativante.

Em sua reflexão sobre seus primeiros sucessos, Sanchez diz: "não importa onde isso me leve, nunca quero ser mais do que a pessoa que sou: um garoto que ama seus amigos e sua música".

Segundo a Rolling Stone, o concerto mais recente, desenvolvido com a tecnologia mais recente da Lenovo e Intel Evo, segue a mesma estética que o tornou popular e é verdadeiramente uma obra de arte que ecoa a resposta emocional que apenas a música pode proporcionar.

Segundo a Rolling Stone, o concerto mais recente, desenvolvido com a tecnologia mais recente da Lenovo e Intel Evo, segue a mesma estética que o tornou popular e é verdadeiramente uma obra de arte que ecoa a resposta emocional que apenas a música pode proporcionar.