Remake de Renascer: Importante atriz de Pantanal foi escolhida para novela da Globo

Mais uma veterana das novelas fechou com a Globo para o remake de Renascer, que deve estrear em breve no horário nobre da emissora. Sem muito mistério, Camila Morgado, que viveu Irma na última versão de Pantanal, em 2022, volta a interpretar uma personagem criada por Benedito Ruy Barbosa.

Em 2024, quando a novela entra no ar, a atriz será Iolanda, a famosa Dona Patroa, segundo o jornalista Duh Secco. Com isso, Camila assume o papel de Eliane Giardini, durante a versão original da novela.

Na segunda fase do remake de "Pantanal", Camila Morgado interpretou Irma (João Miguel Júnior/Globo)

Para quem não lembra, Iolanda sofre com maus tratos do marido, o vilão Teodoro, que no remake será interpretado por Vladimir Brichta. Além da violência doméstica, ele também vive um caso fora do casamento com Eliane (Sophie Charlotte) e assedia Joaninha (Alice Carvalho), esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos).

Os bastidores do remake de Renascer

Depois de viajar para o Mato Grosso do Sul, onde gravou a última versão de Pantanal, Bruno Luperi, responsável pelo retorno de Renascer à grade da TV Globo, levou parte do elenco para Ilhéus, na Bahia.

As gravações nas locações começam nas próximas semanas e devem durar até o Natal, quando uma pausa será feita. Vale destacar que o remake da história de Benedito Ruy Barbosa também será filmado em outras cidades do interior da Bahia.

Remake de Renascer: Novela de Benedito Ruy Barbosa volta à Globo (Reprodução/Globo)

Entre os nomes que estão no destino do nordeste brasileiro estão Humberto Carrão e Juan Paiva, que atuará como João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva.

O diretor Gustavo Ferrnandez lidera os trabalhos, enquanto o roteiro fica a cargo de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar de Terra e Paixão no horário das 21 horas.

