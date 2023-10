Remake de Elas por Elas: Este ator esteve em Chiquititas e você não lembra

No remake de Elas por Elas, no ar na TV Globo, o ator Filipe Bragança interpreta Giovanni, filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano), mas antes de assumir o papel na trama das 18 horas, ele fez sucesso em outra produção de sucesso, que foi Chiquititas.

Para quem não sabe, o rapaz esteve na segunda versão da novela no Brasil, onde ele começou sua carreira. Na época, com 12 anos, o personagem de Filipe era Duda, um garoto que se encanta por Mili, protagonista da produção Argentina, que entre os anos de 2013 e 2015 interpretada por Giovanna Grigio.

Além da novela dedicada às crianças, em 2017, Filipe participou da montagem brasileira de Les Misérables (Os Miseráveis), musical que lhe rendeu mais reconhecimento e o prêmio de Ator Revelação no Prêmio Bibi Ferreira. Já na TV Globo, em 2019, ele viveu um dos personagens de Órfãos da Terra e, no mesmo ano, foi o par romântico de Maisa no filme Cinderela Pop.

Aos 12 anos, Filipe Bragança esteve no remake de Chiquititas (Reprodução/SBT)

Antes do remake de Elas por Elas, na TV Globo, Filipe Bragança também já marcou presença nas plataformas de streaming, sendo escalado para as série Dom, do Prime Video, onde interpretou a versão jovem de Victor Dantas, pai do traficante Pedro Dom (Gabriel Leone). Já na Netflix, ele atuou no seriado musical Só Se For Amor.

O ator segue trabalhando no cinema

Mesmo com a carga pesada de gravações em Elas por Elas, o ator Filipe Bragança segue atuando no cinema e no próximo ano ele vai estrear na pele do cantor Sidney Magal, no filme O Meu Sangue Ferve Por Você, que conta a história do famoso. O ator foi convidado para protagonizar o longa após a desistência de José Loreto que, na época das filmagens, estava comprometido com o remake de Pantanal, também na TV Globo.

