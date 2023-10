Rachel Bilson acha estranho que homens solteiros de meia-idade tenham apenas 4 parceiros sexuais

Rachel Bilson, a renomada atriz de "The O.C.", levantou uma discussão polêmica em seu podcast "Broad Ideas with Rachel Bilson". Aos 42 anos, a atriz compartilhou suas opiniões sobre namoro e relações, especificamente comentando sobre a quantidade de parceiros sexuais que os homens solteiros de meia-idade têm ao longo de suas vidas.

Imagem: Instagram

"Isso vai soar tão crítico, mas se um cara está na casa dos 40 anos e só dormiu com quatro mulheres…", disse Bilson em um episódio recente, acrescentando que acharia "um pouco estranho". Ela não poupou palavras ao expressar sua surpresa diante dessa contagem aparentemente baixa.

No entanto, Bilson foi rápida em reconhecer que há nuances a considerar. Ela explicou que em casos de relacionamentos de longo prazo, a baixa contagem de parceiros sexuais pode ser compreensível. "Talvez ele tenha estado em relacionamentos de décadas, totalmente respeitáveis", compartilhou. "Mas se ele está solteiro na casa dos 40 anos e tem apenas quatro e nunca esteve a longo prazo, isso é um problema."

A atriz admitiu que, no passado, costumava perguntar a seus parceiros sobre sua contagem de parceiros sexuais, mas agora está repensando essa prática.

Essa discussão surgiu enquanto Bilson refletia sobre sua própria história de namoro. Ela compartilhou que passou grande parte de seus 20 anos em um relacionamento de longo prazo, o que a fez questionar suas próprias experiências em comparação com as dos outros.

No que diz respeito ao seu status de relacionamento atual, Rachel Bilson gerou rumores de namoro com o artista Zac La Roc, após um relacionamento anterior com Bill Hader, do "Saturday Night Live". Antes disso, ela também foi ligada a Nick Viall, e namorou Hayden Christensen, seu colega de elenco em "Jumper", com quem compartilha uma filha.

Bilson também teve um relacionamento com Adam Brody, seu colega de elenco em "The O.C.", de 2003 a 2006. A atriz enfatizou sua criação em uma casa "sex-positive e livre", o que a fez se sentir mais à vontade para discutir abertamente questões relacionadas à sexualidade.

Rachel Bilson certamente provocou uma conversa franca sobre a vida amorosa e sexualidade masculina, levantando questões sobre como as pessoas percebem e julgam o passado de seus parceiros. Seus comentários, embora controversos, estimulam uma reflexão mais profunda sobre o assunto.