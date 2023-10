Primeira foto de Mavie, filha de Neymar, encanta fãs

Neste domingo (8/10), Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar, emocionou os fãs ao compartilhar a primeira foto ao lado do filho e da neta recém-nascida, Mavie. A bebê, fruto do relacionamento de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, veio ao mundo à 0h21 do dia 6 de outubro de 2023, através de um parto cesárea na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, segundo o Observatório dos Famosos.

?Seja bem-vinda?

Na imagem tocante, Nadine Gonçalves aparece segurando Mavie, enquanto Neymar está ao seu lado. Na legenda, a avó dedicou palavras de amor e proteção à rede: "Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de tudo e de qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu emocionada.

A pequena Mavie, que já conquistou o coração dos pais e dos fãs, nasceu em uma das maternidades mais convenientes e bem equipadas do país, a Maternidade São Luiz Star, pertencente à Rede D'Or, na região da Vila Olímpia, São Paulo . O local é conhecido por oferecer conforto e qualidade, sendo a escolha de muitas celebridades para o nascimento de seus filhos.