Pirata admite ter cometido "erro muito bobo" ao gravar filmes e enviar à Ucrânia

Um homem de 24 anos, Vasile Nicolaveci, permitiu ter secretamente gravado filmes de Hollywood no cinema Odeon, em Liverpool (Inglaterra), e foi enviado a um contato na Ucrânia, resultando em perdas substanciais para a indústria cinematográfica. Nicolaveci gravou cópias de sucessos como "The Railway Children Return", "Where the Crawdads Sing" e "Hustle" usando seu celular em junho e julho do ano passado, diz o Mirror.

Apesar de suas desculpas, as gravações foram investidas online logo após os lançamentos, sendo baixadas 151 mil vezes, resultando em uma perda estimada de mais de 2,1 milhões de libras em vendas de ingressos, direitos de filmes e receitas de streaming.

Remorso

Nicolaveci, morador de Walton, Liverpool, admitiu culpa por fraude e violação de direitos autorais. Ele afirmou que cometeu um "erro muito bobo" ao enviar a gravação para seu amigo na Ucrânia, acreditando erroneamente que não estava fazendo nada de ilegal.

O tribunal decidiu não impor uma pena de prisão, levando em consideração a falta de antecedentes criminais do réu, sua expressão de remorso e a natureza não sofisticada do crime.

Vasile Nicolaveci was 'very embarrassed and ashamed' of his actions https://t.co/nxMiULcq8H — North Wales Live (@northwaleslive) October 5, 2023

Como parte da sentença, Nicolaveci recebeu uma ordem comunitária de 18 meses, durante os quais terá que realizar 300 horas de trabalho não remunerado. Além disso, foi multado em mil libras e condenado a pagar 120 libras em custos judiciais, além de uma sobretaxa judicial de 134 libras.

Esse caso ressalta a importância da proteção dos direitos autorais na era digital e a necessidade de conscientização sobre as consequências legais de atividades ilegais relacionadas à propriedade intelectual.

A indústria cinematográfica enfrenta desafios de pirataria, exigindo uma vigilância contínua para preservar a integridade dos filmes e garantir que os criadores sejam justamente recompensados ​​por seu trabalho.