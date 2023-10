Paul McCartney celebra 83º aniversário de John Lennon

Nesta segunda-feira (9/10), dia em que John Lennon completaria 83 anos, Paul McCartney prestou homenagem ao seu falecido companheiro de banda e amigo. O lendário cantor e compositor inglês compartilhou uma mensagem emotiva no Instagram.

"Celebrando o aniversário do meu maravilhoso amigo e colaborador, @johnlennon", escreveu McCartney, 81, na legenda da foto. Ele finalizou a mensagem com "Paul" e um emoji de coração negro.

Na publicação, McCartney compartilhou uma foto em preto e branco na qual ele está no palco, com uma imagem de Lennon sorrindo ao fundo em uma tela grande, usando seus icônicos óculos redondos.

Uma dupla de sucesso

Lennon e McCartney são conhecidos como uma das maiores duplas de compositores de todos os tempos, tendo escrito sucessos clássicos dos Beatles como "Can't Buy Me Love" e "I Want to Hold Your Hand".

Lennon, que também era um ativista pela paz, foi tragicamente morto a tiros do lado de fora de seu apartamento em Manhattan em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos. Ele deixou para trás sua esposa, Yoko Ono, e dois filhos pequenos, Julian Lennon, agora com 60 anos, e Sean Lennon, 48, além de milhões de fãs enlutados ao redor do mundo.

Paul McCartney compartilhou anteriormente o impacto da morte de Lennon em uma entrevista com o SiriusXM's The Beatles Channel em dezembro de 2022, descrevendo o quanto foi difícil lidar com a perda do amigo e companheiro de banda, segundo a People.

O impacto da morte

"Quando John morreu, foi tão difícil", disse McCartney. "Foi difícil para todos no mundo porque ele era um personagem tão amado e um cara tão louco. Ele era tão especial".

Ele revelou que a morte de Lennon o afetou profundamente, a ponto de não conseguir falar sobre o assunto na época.

"Eu me lembro de chegar em casa do estúdio no dia em que ouvimos a notícia de que ele morreu e ligar a TV e ver as pessoas dizendo, 'bem, John Lennon era isso e o que ele era era isso'", lembrou McCartney. "Foi como, eu não sei, não posso ser uma daquelas pessoas".

A relação de McCartney com Lennon era tão especial que ele simplesmente não conseguia colocar em palavras o que John significava para ele. A profundidade de sua amizade e colaboração musical era inexprimível.

Neste mesmo dia, Sean Lennon, filho de John Lennon, compartilhou fotos antigas com seu pai em suas redes sociais, incluindo uma adorável imagem dos dois soprando velas juntos quando Sean era criança.