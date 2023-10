Patrick Stewart: "Tom Hardy não se envolveu com colegas de elenco no set de 'Star Trek'"

No mundo do entretenimento, as relações no set de filmagens podem ser tão cruciais quanto a atuação em si. Patrick Stewart, renomado ator britânico, abriu o jogo sobre sua experiência ao trabalhar com Tom Hardy no filme "Star Trek: Nemesis" de 2002, e como suas expectativas iniciais sobre o colega de elenco foram surpreendentemente desafiadas ao longo dos anos.

Stewart, que interpretou o icônico Jean-Luc Picard, compartilhou em seu livro de memórias, "Making It So", que a dinâmica no set com Hardy foi, no mínimo, desafiadora. Ele revelou que Tom Hardy, conhecido posteriormente por seu papel em "Venom", mantinha uma postura bastante reservada durante as filmagens.

"Tom não se envolvia socialmente com nenhum de nós", escreveu Stewart. "Nunca dizia 'bom dia' nem 'boa noite' e passava as horas em seu trailer com sua namorada quando não estava sendo requisitado no set". O ator enfatizou que, apesar disso, Hardy não era hostil, mas estabelecer qualquer tipo de conexão com ele era uma tarefa desafiadora.

Tom Hardy desempenhou o papel do vilão Shinzon no filme. Stewart não poupou palavras ao descrever o filme "Nemesis" como particularmente fraco, afirmando que não teve uma única cena emocionante para interpretar. Ele também lembrou que Tom Hardy, naquela época, era um jovem londrino peculiar e solitário.

stewart-hardy

No entanto, Stewart admitiu que suas previsões iniciais sobre a carreira de Hardy estavam totalmente erradas. Na época em que Tom encerrou seu papel em "Nemesis", ele partiu sem cerimônias, deixando Stewart com a impressão de que talvez nunca mais ouvissem falar dele. No entanto, Tom Hardy provou ser uma força na indústria cinematográfica, com uma carreira que já dura mais de duas décadas.

Recentemente, Tom Hardy impressionou o diretor Jeff Nichols, que o descreveu como uma "força da natureza" no set. Nichols destacou que Hardy não se encaixa no estereótipo tradicional de ator, sendo mais como um furacão ou tornado em sua abordagem artística, conclui IndieWire.