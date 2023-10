Nicolas Prattes quase mostra demais e incendeia redes sociais

Nicolas Prattes, conhecido por interpretar o personagem Miguel em "Fuzuê", deixou seus seguidores em polvorosa nas redes sociais ao compartilhar uma foto provocante. Na imagem, Prattes aparece sem camisa e suado, revelando parte de seu peitoral peludo e quase mostrando demais ao abaixar o short. Os elogios dos fãs foram instantâneos, com comentários como "gostoso", "maravilhoso" e "que tesão" inundando a postagem, diz o Observatorio dos Famosos.

O ator, acostumado com a atenção intensa de seus admiradores, falou recentemente sobre como lida com o assédio nas redes sociais. Em uma declaração franca, ele disse: "não posso ser hipócrita em postar algo para milhões de seguidores e esperar que as pessoas não reajam. Não há um Nicolas diferente dentro e fora do Instagram, o que, de certa forma, me ajuda a lidar com isso".

Gravei, treino e bora pra Noturna 🔥❤️ pic.twitter.com/4AKBaROe0X — nicolas prattes 🦦 (@nicolasprattes) October 4, 2023

Prattes, que acumula uma legião de fãs por seu charme e talento, parece confortável com sua sensualidade e não hesita em compartilhar momentos mais ousados. Sua última foto provocante não apenas incendiou as redes sociais, mas também demonstrou sua confiança em sua própria pele, ganhando ainda mais admiração de seus fãs.

Esse episódio ilustra a interação cada vez mais íntima entre celebridades e fãs nas redes sociais, onde os limites entre a vida pessoal e pública muitas vezes se misturam, criando uma dinâmica fascinante para os seguidores.