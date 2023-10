Na semana da criança, descubra 5 filmes para reviver sua infância

O Dia das Crianças está chegando e nós preparamos uma lista com cinco animações, que foram sucesso de bilheteria nos cinemas, para você curtir a semana e reavivar sua criança interior.

De títulos da Disney a sucessos do mundo dos games que ganharam as telonas, listamos as cinco animações para você maratonar nos próximos dias. Confira:

O Rei Leão (Remake)

Um dos maiores sucessos da Disney, O Rei Leão conta a história do jovem leão Simba, cujo pai, Mufasa, é assassinado em uma emboscada feita por seu próprio irmão, o malvado Scar.

Após desaparecer na mesma emboscada que matou seu pai, Simba conta com a ajuda dos simpáticos Timão e Pumba que o acompanham enquanto ele cresce e se prepara para recuperar sua terra.

Frozen: Uma aventura congelante

É praticamente impossível não se lembrar da música tema dessa aventura no gelo. Uma geração inteira cresceu ao som de ‘Let it go’ e embalada pela história das princesas Elsa e Anna.

Anna é extremamente ligada à sua irmã mais velha, Elsa, mas após um acidente na infância as duas ficaram afastadas até que a morte de seus pais fez com que Elsa assumisse o reino de Arendell.

No dia de sua coroação, um incidente expõe os poderes de Elsa que decide fugir do Reino, fazendo com que Anna entre em uma longa missão para encontrá-la e trazê-la de volta para casa.

Os Incríveis

Nessa animação envolvendo super-heróis, acompanhamos a história do Sr. Incrível e sua família, repleta de superpoderes.

Após o governo proibir o uso de superpoderes, o Sr. Incrível, que já foi o maior herói do planeta, tenta levar uma vida normal, mas sente falta de seus tempos de heroísmo.

Com o reaparecimento de um antigo inimigo, ele vê a chance de voltar à ativa, mas desta vez acaba contando com o apoio de sua esposa e filhos.

Toy Story

Você já parou para pensar sobre o que acontece com os brinquedos quando crianças e adultos não estão por perto?

Nesta divertida animação somos levados a acompanhar a história do Xerife Woody, considerado o brinquedo favorito de Andy, um menino de seis anos.

Em seu aniversário, Andy recebe de presente um novo brinquedo, o patrulheiro espacial Buzz Lightyear, que desperta o ciúme de Woody e de outros brinquedos. Em um momento impulsivo, Woody acaba derrubando Buzz pela janela e precisa sair em uma “missão de salvamento” para voltar a ser bem aceito pelos demais brinquedos do quarto, e para limpar sua consciência.

Super Mario Bros: O filme

Mario e seu irmão, Luigi, são encanadores que acabam indo parar no Reino dos Cogumelos, governado pela Princesa Peach. Porém, durante a viagem os irmãos acabam ficando separados e Luigi cai nas garras do poderoso Bowser.

Agora, ao lado de personagens icônicos do universo da Nintendo, Mario precisa da ajuda da Princesa Peach para conseguir salvar seu irmão e livrar o mundo das garras do Bowser.