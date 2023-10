Martin Scorsese desvenda gírias modernas e alfineta "o rei da comédia"

O renomado cineasta Martin Scorsese, mesmo em seus 80 anos, continua demonstrando sua habilidade em compreender e transmitir as nuances da experiência americana como ninguém mais.

No entanto, desta vez, não se trata de seu novo filme "Killers of the Flower Moon", mas sim de seu sólido entendimento de uma série de gírias contemporâneas amplamente utilizadas online.

A filha de Scorsese, Francesca, que já havia envolvido seu pai em diversos TikToks encantadores, convidou o cineasta para um quiz em que ela lia termos de gírias e pedia ao diretor que fornecesse seus significados.

Em sua maioria, Scorsese se saiu muito bem no exame, em grande parte graças às pistas contextuais em seu vocabulário, como "Assistir a um filme em 70mm 'faz a diferença'", "Lily Gladstone 'comeu' em Killers of the Flower Moon" ou "Aquele crítico 'jogou muita sombra'".

Segundo a Rolling Stone, o melhor momento do quiz foi quando Scorsese precisou de um pouco de ajuda extra com o termo "slept on" (subestimado), então Francesca reformulou a dica como "O Rei da Comédia foi subestimado".

Isso levou o cineasta a fazer alguns comentários sobre o filme de 1983, agora amplamente reconhecido, mas na época, amplamente ignorado: "as pessoas odiaram quando foi lançado? Foi o fracasso do ano. Isso é o que eles chamaram no 'Entertainment Tonight'. Ano Novo, '83-'84. Está tudo bem, está tudo certo" (claro, Marty)."

No entanto, Scorsese não conseguiu decifrar alguns termos, como "ship" (barco) ("um navio é um barco!") ou "simp" ("uma pessoa que está sempre reclamando? Uma pessoa que está sempre se queixando. Eu faço isso, reclamo muito"). E quando Francesca perguntou sobre "sneaky link", ela teve que recorrer a gírias ainda mais desatualizadas, como "booty call" (chamada para encontro íntimo), para explicar o termo. Scorsese então comentou: "nunca usamos esse termo. Nunca vimos pessoas específicas em minha época".

"Ah, entendi", respondeu Francesca, sem perder o ritmo. "Tudo bem, você teve uma boa variedade." Ao que Scorsese respondeu: "E então, o que mais você tem?".