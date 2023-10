Mãe de Kayky Brito celebra aniversário de 35 anos do filho

Sandra Brito, mãe do ator brasileiro Kayky Brito, comemorou com grande emoção o 35º aniversário de seu filho nesta sexta-feira (6/10). A celebração ocorre logo após Kayky receber alta hospitalar, após quase um mês de internação decorrente de um grave atropelamento ocorrido no início de setembro.

Em uma emocionante publicação em sua conta no Instagram, Sandra Brito expressou todo o seu amor e gratidão ao filho, escrevendo: "obrigada meu Deus, estamos juntos e misturados (frase do Alemão). Gratidão pelas nossas vidas. Viva o Kayky, Te amo incondicionalmente".

O ator Kayky Brito foi vítima de um acidente quando estava deixando um estabelecimento noturno no Rio de Janeiro, nas primeiras horas de 2 de setembro. O incidente ocorreu logo após uma despedida com seu amigo, Bruno de Luca, que permaneceu no local.

Devido à gravidade das lesões sofridas no acidente, Kayky Brito precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade do Rio de Janeiro. Em um momento crítico, ele necessitou de suporte de aparelhos para respirar.

No entanto, a recuperação do ator surpreendeu positivamente a todos. Em 29 de setembro, Kayky recebeu alta hospitalar e agora continua seu processo de recuperação em sua própria residência.

A superação do ator é motivo de celebração não apenas para sua família, mas também para seus inúmeros fãs e admiradores, que têm acompanhado de perto sua jornada de recuperação após o trágico acidente, conclui o Observatório dos Famosos.