Luciana Gimenez desabafa sobre crises de ansiedade: "desespero"

Luciana Gimenez, conhecida apresentadora da Rede TV!, abriu seu coração e compartilhou uma experiência pessoal sobre suas batalhas contra a ansiedade, especialmente antes de suas viagens. Em uma série stories em suas redes sociais, a celebridade discutiu o intenso desespero que sente nessas situações.

"Eu fico tão ansiosa, quero que dê certo. No final, quando está tudo arrumado, fico tensa e começo a pegar coisa. É uma neurose. Saio com uma sacola cheia de coisa que não preciso", revelou Luciana em um dos vídeos.

Ela também abordou como a presença de seus filhos durante as viagens, o que parece aliviar um pouco essa ansiedade. No entanto, a ansiedade persiste, deixando-a até mesmo com febre em algumas ocasiões.

Além disso, a apresentadora compartilhou sua preocupação com o trânsito em São Paulo, que se tornou um fator adicional de ansiedade naquele dia, devido à chuva. Ela previa que levaria de três a quatro horas para chegar ao aeroporto, o que só agravava seu estado emocional.

A honestidade de Luciana Gimenez em compartilhar seus desafios com a ansiedade é valiosa, pois destaca a importância de discutir transtornos mentais publicamente. Sua história também ressalta que a ansiedade afeta pessoas de todas as esferas da vida, incluindo celebridades, e que buscar apoio e compreensão é fundamental para lidar com esse problema.

Luciana Gimenez, ao compartilhar seus sentimentos e experiências, abre espaço para uma conversa importante sobre saúde mental e oferece apoio a todos que também enfrentam desafios semelhantes. A ansiedade é uma realidade comum, e a empatia e a compreensão são os primeiros passos para enfrentá-la, conclui o Observatório dos Famosos.