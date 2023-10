Katharine McPhee cozinha acidentalmente iPad do filho

Katharine McPhee, conhecida por sua participação no "American Idol" e sua carreira musical, se envolveu em uma situação inusitada recentemente. A artista, de 39 anos, compartilhou um momento constrangedor em seu Instagram Stories na semana passada. Ela acidentalmente assou o iPad de seu filho Rennie no forno, tudo porque estava tentando escondê-lo, segundo o Page Six.

"O iPad está no forno porque ele ficou pedindo", explicou McPhee no vídeo. Vestindo luvas de forno, ela retirou o dispositivo do forno e o colocou na borda da pia. Em uma legenda bem-humorada, ela escreveu: "aqui só cozinhando iPads. Tentei esconder e esqueci que estava lá dentro enquanto ouvia subir o forno para o meu frango especial. Coitada da Rennie dizendo 'me ajuda mamãe!'".

Imagem: Instagram

A situação inusitada logo se tornou viral nas redes sociais, com muitos compartilhando risadas e comentários sobre o incidente. No entanto, McPhee e seu marido, David Foster, têm enfrentado momentos difíceis em sua vida recentemente. O casal se casou em junho de 2019 e deu as boas-vindas ao filho Rennie em fevereiro de 2021.

Em agosto, a família sofreu uma tragédia quando a babá de Rennie, Yadira Calito, faleceu em um acidente de carro. Calito foi fatalmente atingida por uma mulher de 84 anos que dirigia um Toyota contra a garagem coberta de uma concessionária na Califórnia (EUA). As autoridades alegaram que o motorista pisou por engano no acelerador em vez do freio.

Imagem: Instagram

McPhee interrompeu sua participação na turnê "Hitman" de seu marido na Ásia para voltar para casa após a trágica notícia. Em entrevista recente, o casal descreveu como tem sido difícil lidar com a perda de Calito.