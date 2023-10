Jojo Todynho foi vítima de racismo no embarque dos EUA para o Brasil

Além do hit Que Tiro Foi Esse, Jojo Todynho conseguiu ficar famosa nas redes sociais ao falar sobre a sua vida e também sobre questões do cotidiano e assuntos sérios, como o racismo e a gordofobia e, mais uma vez, a famosa usou o Instagram para desabafar e contar um preconceito que ocorreu durante uma viagem aos Estados Unidos (EUA).

Em uma sequência de vídeos, a campeã de A Fazenda 12 contou aos fãs que sofreu racismo ao viajar para Miami, um dos destinos mais visitados por brasileiros naquele país. Segundo ela, tudo aconteceu no aeroporto, enquanto esperava para entrar na classe executiva.

No desabafo, a ex-esposa de Lucas Souza disse que uma mulher branca, aparentemente americana, questionou se aquele era mesmo o seu lugar: “Eu sofri racismo. Eu estava na fila de um voo de volta para o Brasil, e uma mulher branca e americana veio falar assim para mim: ‘Você tem certeza que está na fila certa?’”, afirmou Jojo, com feição indignada.

Em um primeiro momento, Todynho disse que não entendeu direito aquilo que a passageira estava dizendo, mas uma outra pessoa traduziu: “Eu não tinha entendido direito, porque eu não falo inglês, mas uma brasileira que comprou a briga para mim acabou traduzindo. A gente estava até atrasada para o voo”, comentou a celebridade.

Aos fãs, Jojo Todynho alegou que ficou em choque e explicou o motivo de falar sobre o racismo agora: “Eu estava em choque. As coisas mudaram, deram até upgrade, foi outra história. Eu não postei. Mas eu poderia vir aqui postar. As pessoas têm a mania de menosprezar a dor do outro e falar que está querendo se aparecer. Pelo amor de Deus. O ser humano está cada dia mais doente”, finalizou a cantora.

Vale lembrar que depois da sua recuperação da cirurgia bariátrica a cantora viajou para a Angola, onde participou de programas de TV e também conheceu uma criança durante uma festa na escola.

