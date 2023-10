Jason Derulo nega acusações de assédio sexual e diz estar "profundamente ofendido"

Jason Derulo quebrou o silêncio sobre a queixa de assédio sexual movida contra ele. Após uma ação judicial apresentada por uma cantora aspirante na semana passada, alegando que Derulo, 34 anos, encerrou sua relação profissional após ela recusar suas investidas sexuais, o astro do R&B divulgou uma declaração. Na sexta-feira (6/10), o artista de "Glad U Came" compartilhou um vídeo no Instagram no qual chamou as alegações de "falsas e prejudiciais".

"Normalmente, eu não comentaria, mas essas alegações são completamente falsas e prejudiciais", disse o cantor de "Whatcha Say" no vídeo, gravado em um camarim, vestindo uma jaqueta e camisa jeans estampadas.

"Eu me oponho a todas as formas de assédio e continuo a apoiar qualquer pessoa que siga seus sonhos", continuou Derulo. "Sempre busquei viver minha vida de maneira positivamente impactante, e é por isso que estou profundamente ofendido por essas alegações difamatórias". O artista encerrou sua declaração com um "Deus abençoe".

Na legenda da postagem, ele compartilhou uma transcrição de sua declaração.

A queixa, obtida pela People, também menciona a Atlantic Records, a gravadora de Derulo, Future History Inc., e seu empresário Frank Harris. Ela foi movida por Emaza Gibson, 25 anos, no Tribunal Superior de Los Angeles na quinta-feira.

Gibson está processando por assédio sexual, quebra de contrato, rescisão retaliatória ilegal e mais, acusando o cantor e compositor de prometer-lhe sucesso de maneira "maliciosa" e, em seguida, negar a oportunidade.

Um representante de Derulo negou as alegações em uma declaração compartilhada com a People, que é a mesma declaração que o cantor compartilhou posteriormente publicamente no Instagram.

O documento também faz referência a um incidente em novembro de 2021, no qual Derulo e Gibson se encontraram com os presidentes da Atlantic para discutir sua carreira.

Gibson afirma que Derulo convidou outra mulher para a reunião no último minuto, alegando que esperava ter relações sexuais com ela, e ficou furioso com Gibson quando ela abordou ele e seu empresário sobre estar "desprevenida" com a presença da mulher.

Gibson diz que Derulo eventualmente cessou a comunicação e foi informada em setembro de 2022 que seu emprego na Atlantic e na Future History havia sido encerrado.

O processo também afirma que a autora foi informada por Derulo que, para ter sucesso na indústria, ela precisava participar de "pele de cabra e escamas de peixe", uma referência a rituais sexuais e cocaína, de acordo com a queixa.

Também alega que Gibson eventualmente buscou tratamento de saúde mental e foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático.

O processo também menciona a Radio Corporation of America DBA "RCA Records", embora a Radio Corporation of America seja uma empresa de eletrônicos extinta e uma entidade separada da RCA Records da Sony Music, que não parece ter um relacionamento contratual atual com Derulo ou a Future History, conclui a People.

