IA revela como seriam Janis Joplin e Kurt Cobain hoje

Há mais de 50 anos da trágica morte da icônica roqueira Janis Joplin, que a colocou no 'Clube dos 27', a inteligência artificial (AI) nos permite imaginar como alguns de seus membros estariam nos dias de hoje.

A expressão "viver rápido e morrer jovem" é um clichê comum no mundo do rock and roll. Mas, para alguns dos maiores nomes da indústria musical, essa frase provou ser tristemente verdadeira.

Apenas duas semanas após a súbita morte do icônico guitarrista Jimi Hendrix, Janis Joplin perdeu tragicamente a vida, em 4 de outubro de 1970. Embora os eventos há 53 anos fossem totalmente independentes, há uma conexão sinistra: a idade deles.

Um grupo de expressivos artistas icônicos compõe o exclusivo 'Clube dos 27'. E não é preciso dinheiro nem fama para fazer parte - há apenas uma maneira de entrar.

Seja essa sociedade elusiva uma maldição ou simplesmente um mito urbano, uma série de músicos celebrados do mundo morreu aos 27 anos. De Kurt Cobain a Amy Winehouse, parece que o momento favorito do ceifador é três anos antes de completarem 30 anos.

Mas como esses roqueiros pareceriam se evitassem suas mortes prematuras? Com a ajuda da ferramenta de AI Midjourney, a inteligência artificial trouxe com exclusividade o 'Clube dos 27' de volta à vida.

Janis Joplin

A rainha do rock, faleceu há exatos 53 anos, vítima de overdose após consumo de heroína.

0_Excl-What-the-27-Club-would-look-like-if-they-were-still-alive-Hendrix-to-Winehouse

Janis completaria 81 anos de idade, se estivesse viva atualmente.

0_Excl-What-the-27-Club-would-look-like-if-they-were-still-alive-Hendrix-to-Winehouse-1

Kurt Cobain

O astro do Nirvana morreu por um ferimento de tiro na cabeça em 5 de abril de 1994.

Sem-titulo-5

A AI acredita que o ícone grunge dos anos 90 teria mantido suas longas madeixas loiras e traços esculpidos.

Sem-titulo2

O cantor de "Smells Like Teen Spirit" teria 56 anos se estivesse vivo hoje.

Amy Winehouse

A britânica soul morreu em 23 de julho de 2011, devido a envenenamento por álcool em sua casa em Londres.

Sem-titulo3

Uma representação de Amy aos 40 anos se assemelha surpreendentemente à época anterior à sua partida.

Sem-titulo4

Estas imagens reforçam quantas possibilidade poderiam ter se mostrado às carreiras e vidas destes artistas que tão bem desempenharam sua arte a ponto de marcar a história mundial da música. Estão eternizados através de suas obras e tornam-se atemporais com suas músicas e performances.