Harry x William em uma luta de boxe; IA revela quem venceria

O público britânico está convencido de que o Príncipe Harry superaria seu irmão mais velho, o Príncipe William, em uma luta de boxe. Essa crença foi confirmada por um algoritmo de inteligência artificial conhecido como Google Bard, informa o Daily Star.

Os britânicos foram questionados sobre quem venceria em várias combinações de lutas dos sonhos, incluindo Coleen Rooney vs. Rebekah Vardy e Elon Musk vs. Mark Zuckerberg. A última já foi considerada uma possibilidade, conforme relatado por outro veículo de comunicação.

No entanto, quando se trata da dupla real, os britânicos acreditam que o Duque de Sussex sairia vitorioso sobre o Príncipe de Gales. Embora tenha sido uma disputa acirrada, um vencedor foi encontrado.

O Duque de Sussex venceu com apenas 51% dos votos britânicos, e a IA concorda com o público. O algoritmo de inteligência artificial do Google Bard analisou as forças e fraquezas dos dois irmãos, destacando a altura de William como uma vantagem, mas apontando a resistência juvenil de Harry como um possível trunfo.

Bard afirmou: "tanto Harry quanto William receberam lições de boxe, mas é difícil dizer quem é o boxeador mais habilidoso, já que nunca lutaram um contra o outro no ringue". No entanto, ele indicou quem seria o vencedor mais provável.

Ele alegou: "em geral, parece que o Príncipe William tem uma leve vantagem em termos de tamanho, alcance e peso. No entanto, o Príncipe Harry é mais jovem e pode ser mais rápido. No final, o resultado de uma luta de boxe entre os dois irmãos provavelmente dependeria de seu nível de habilidade e determinação".

Uma pesquisa recente da Mighty Tips apontou o Duque de Sussex como vencedor, com 51% dos entrevistados acreditando que o mais jovem dos dois sairia vitorioso. No entanto, o Google Bard deixou claro que uma luta real seria necessária para determinar um vencedor real.

O algoritmo acrescentou: "o Príncipe William tem uma leve vantagem de altura e peso sobre o Príncipe Harry, mas Harry é mais jovem e tem mais experiência militar. Harry também afirmou que gosta de boxe e tem treinado com um pugilista profissional".

"A única maneira de saber com certeza é se os dois irmãos realmente entrarem no ringue juntos". Se a dupla de fato se enfrentará no ringue, após rumores de desentendimentos privados em torno do livro de Harry, "Spare," ainda está por ser visto.

Há rumores de tensões nos bastidores da Família Real que poderiam alimentar uma luta, como o desentendimento causado pelo livro de Harry, onde William teria pressionado seu irmão mais novo. Segundo Harry, os dois estavam discutindo sobre sua esposa, Meghan Markle.