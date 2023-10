Harry teria se ‘ofendido’ quando Meghan Markle chamou sua família de ‘medieval’

O Príncipe Harry ficou aparentemente ofendido por Meghan Markle durante tal declaração zombando da Família Real.

O duque de Sussex ficou irritado quando sua esposa comparou a rainha Elizabeth II à monarca dos tempos medievais.

Falando sobre a falta de consciência de Meghan sobre a ‘reverência’, o Príncipe Harry revelou em sua série documental da Netflix: “Como você explica isso para as pessoas? Como você explica que faz uma reverência para sua avó? E que precisará fazer uma reverência. Especialmente para um americano. Isso é estranho.”

Meghan acrescentou: “Agora estou começando a perceber ‘Isso é um grande negócio’. Quero dizer, os americanos vão entender isso... Temos tempos medievais, jantares e torneios. Foi assim.”

Falando sobre a declaração de Meghan, a especialista em linguagem corporal Judi James disse ao Mirror: “Meghan é a falante mais falante e natural durante a entrevista e aqui ela está sentada falando com confiança e prontamente em um estilo levemente fofoqueiro, como se estivesse conversando com uma namorada que ela deseja divertir. "

Ela acrescenta: “Sua piada é modesta quando ela fala sobre sua cortesia quando conheceu a falecida Rainha. Seu sorriso se torna assimétrico, parando de lado para registrar uma piada compartilhada. Harry, no entanto, já a está observando com atenção, virando-se para olhar para o lado do rosto dela com sua própria expressão facial parecendo menos voltada para ‘diversão’ do que a dela.”

“Meghan faz uma extravagante reverência simulada que, como ela diz, parece medieval. Ela leva oito segundos para executar, tornando-se uma longa piada, mas não há mudança na expressão facial mais séria de Harry até o final, quando ele solta. Uma risada pequena e sem alegria. Quando Meghan menciona ‘Sua Majestade’, a referência direta à falecida Rainha, parece um pequeno passo longe demais para Harry, que rapidamente abaixa a cabeça para realizar um ritual de corte que esconde parcialmente seu rosto, sugerindo algum desconforto neste momento”, observa o especialista.

