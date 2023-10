Guerra em Israel: Gabriela Duarte deixou Tel Aviv; veja para onde ela embarcou

A atriz Gabriela Duarte conseguiu deixar Tel Aviv, em Israel. Depois de publicar um vídeo e contar que estava querendo deixar o país em guerra, a famosa voltou a publicar uma série sequência e contou que ela e os filhos já não estavam naquele destino.

Agora, a celebridade brasileira está em Praga, na República Tcheca: “Conseguimos um voo para Praga. Chegamos bem e em segurança. Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós. Deu tudo certo! Amanhecemos por aqui e logo mando notícias”, escreveu a filha de Regina Duarte.

Até o momento, Gabriela não contou aos fãs se deve retornar ao Brasil ou aproveitar um período no destino europeu. Antes disso, ela contou que chegou a ouvir mísseis, mesmo estando em Tel Aviv, maior centro econômico de Israel: “Estou aqui desde sexta-feira (06), mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo”, relatou a atriz, que viajou com os dois filhos.

Gabriela Duarte relata que deseja deixar Tel Aviv, em Israel, o mais rápido possível (Reprodução/Instagram)

Gabriela Duarte também disse que os mísseis não passaram despercebidos. Em seu depoimento, a famosa contou que mesmo em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel em que estava hospedada, logo às 6h30 da manhã.

Aos milhares de seguidores, Gabriela afirmou que a viagem para Israel já estava programada há muito tempo e que a ideia era apresentar o destino aos filhos, Manuela e Frederico: “Era uma viagem que já estava marcada há muitos anos. Eu queria mostrar Israel para os meus filhos porque, afinal de contas, meus filhos são um pouco judeus”.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Importante atriz de Pantanal foi escolhida para novela da Globo

Por anos, a famosa foi casada com o fotógrafo Jairo Goldfuss: “Meu ex-marido é judeu e eu queria muito mostrar para eles essa cultura. Esse país é maravilhoso. Amo Israel”, disse ela, que depois de ouvir os mísseis sendo lançados foi com os herdeiros para um bunker (abrigo subterrâneo) do hotel.

Mesmo com os alarmes durante a viagem em família, Gabriela Duarte afirmou que todos seguem bem: “É muito difícil, muito complicado, mas está tudo bem. Eu queria vir aqui falar com vocês porque tem muita gente me perguntando se tô bem. Estou bem, meus filhos estão bem, está tudo certo. O hotel está dando todo o apoio”.

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que comanda a Faixa de Gaza, começou oficialmente no último sábado (07). Até o momento, o número de mortos em Israel passa de 700.

LEIA TAMBÉM: Guerra em Israel: Atriz Gabriela Duarte viajou com os filhos para Tel Aviv