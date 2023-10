Filho de Debbie Reynolds revela humilhação por Elizabeth Taylor

Foi um dos casos mais infames de Hollywood, um escândalo que ecoou pelo mundo todo. Elizabeth Taylor, a icônica estrela de "Cleópatra", roubou o marido da melhor amiga, Debbie Reynolds. Todd Fisher, o filho de Reynolds, compartilhou detalhes desse encontro chocante que deixou sua mãe humilhada.

A história remonta ao final dos anos 1950, quando Debbie Reynolds, conhecida por seu papel em "Singin' in the Rain", estava casada com o cantor Eddie Fisher. Na época, Elizabeth Taylor estava casada com Mike Todd. Tudo mudou após a trágica morte de Todd, em 1958.

Eddie Fisher e Debbie Reynolds se divorciaram em 1959, e ele rapidamente se casou com Elizabeth Taylor, apenas algumas semanas depois. No entanto, cinco anos depois, Taylor deixou Fisher para se casar com Richard Burton.

Todd Fisher relembra: "meu pai deixou minha mãe por Elizabeth Taylor, e muitas pessoas ficaram indignadas com isso. Muitos comentaram: 'ele trocou a garota boa pela garota má'" - Elizabeth Taylor, conhecida por seu papel em "Veludo Nacional", não escondeu sua reputação de "bad girl".

A situação levou a uma intensa cobertura midiática, com Taylor sendo rotulada como uma "Jezebel", enquanto Eddie Fisher era visto como o homem que abandonou sua família. A revista "Photoplay" até publicou uma manchete em 1958 com Debbie Reynolds sorrindo entre lágrimas e afirmando que ainda estava apaixonada por Eddie.

Segundo o NYpost, Todd Fisher também revela que sua mãe nunca culpou seu pai na frente dos filhos, mantendo sua elegância mesmo em face da humilhação pública. Ele descreve sua mãe como uma pessoa autêntica, sem lados sombrios, uma verdadeira "torta de maçã".

Apesar da vergonha pública que resultou desse caso adúltero, Debbie Reynolds manteve sua imagem limpa e forte. Anos depois, ela e Elizabeth Taylor até trabalharam juntas em "These Old Broads" (2001), encerrando uma história marcante em Hollywood.