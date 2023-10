Drake prioritiza saúde: "problemas com meu estômago"

O famoso rapper canadense Drake, de 36 anos, revelou na última sexta-feira (6/10) que está dando um tempo na sua carreira musical para focar na sua saúde. Durante o seu programa "Table For One", na SiriusXM's Sound 42, ele compartilhou os desafios que tem enfrentado com seu estômago e sua decisão de tirar um hiato de, talvez, um ano.

"Provavelmente não vou fazer música por um tempinho. Vou ser honesto", disse ele. "Tenho outras obrigações com pessoas para cumprir, mas provavelmente não vou fazer música por um tempo. Vou ser sincero com vocês. Preciso focar na minha saúde em primeiro lugar, e vou falar sobre isso em breve".

Drake explicou que, embora não seja nada grave, ele deseja priorizar sua saúde. "Nada muito sério, mas quero que as pessoas estejam saudáveis na vida, e venho tendo os problemas mais estranhos com meu estômago há anos", acrescentou. "Então, preciso focar na minha saúde e me recuperar, e é isso que vou fazer".

Ele concluiu: "preciso me acertar. Tenho muitas outras coisas nas quais adoraria me concentrar. Então, vou trancar a porta do estúdio por um tempinho. Nem sei o que é 'um tempinho'. Talvez um ano, ou até um pouco mais". A revelação de Drake coincidiu com o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, intitulado "For All the Dogs".

Durante seu programa, o artista também comentou sobre seu novo álbum: "como posso descrever este álbum para vocês? Vou ser breve. Por favor, não me pergunte como me sinto se você não conseguir lidar com a realidade. É isso, é isso. Peço desculpas antecipadamente. Talvez esse seja até o título alternativo do álbum".

Segundo a People, Drake expressou sua esperança de que tenha criado músicas que as pessoas possam "desfrutar".

Em agosto, Drake revelou a capa de seu álbum, que foi criada por seu filho de 5 anos, Adonis Graham. A ilustração de Adonis mostrava um animal de quatro patas com duas orelhas compridas, aparentemente um cão. O corpo do animal, em um fundo preto, estava colorido de branco e tinha olhos vermelhos.

Drake é pai de Adonis, fruto de seu relacionamento com a artista francesa Sophie Brussaux.