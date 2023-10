Daniel Day-Lewis surpreende fãs com novo visual em rara aparição no tapete vermelho

O renomado ator Daniel Day-Lewis, vencedor do Oscar e conhecido por sua incrível habilidade de atuação, fez uma rara aparição pública no tapete vermelho na noite de terça-feira passada. Aos 66 anos, Day-Lewis surpreendeu os fãs exibindo um novo visual com um corte de cabelo curto, um contraste marcante em relação aos longos cabelos que costumavam ostentar, diz Page Six.

No evento de estreia de "She Came to Me" em Nova York (EUA), Day-Lewis esteve acompanhado de sua esposa, Rebecca Miller, e de seu filho de 25 anos, Ronan. O ator usava um elegante terno canadense, combinando uma jaqueta jeans cinza com jeans e botas, complementado por uma gravata turquesa.

Dapper Daniel Day-Lewis smiling on the red carpet before #SAGAwards. pic.twitter.com/4ihjLchF — SAG-AFTRA Foundation (@sagaftraFOUND) January 28, 2013

Enquanto isso, Rebecca Miller, de 61 anos, irradiava felicidade em uma blusa de seda e calça de lantejoulas, combinando seu conjunto todo preto com botas e uma manicure impecável. Ronan optou por uma aparência mais casual, vestindo uma camiseta branca e jeans.

Esta ocasião foi especialmente especial para o casal, que está junto desde 1996 e deu as boas-vindas a Ronan dois anos depois. Além de Ronan, eles também são pais de Gabriel-Kane, de 28 anos, e Cashel, de 21 anos.

A última vez que Day-Lewis foi visto em público foi em junho, quando ele apareceu irreconhecível, com cabelos longos caindo até os ombros. Os fãs elogiaram sua transformação casual, destacando como o lendário ator continuou a surpreendê-los mesmo após sua aposentadoria oficial, em 2017, após as filmagens de "Phantom Thread".

Day-Lewis explicou sua decisão de se aposentar à revista "W" em 2017, descrevendo-a como uma "compulsão" que sente ao longo de sua vida.